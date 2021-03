El PP se sienta con el PSOE para negociar los presupuestos ante un nuevo bloqueo de Vox

Los concejales del Grupo Municipal Socialista Manuel Torralbo y José Antonio Romero han mantenido este lunes un primer encuentro con el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, para analizar el proyecto de presupuestos municipales para 2021 en vistas a un nuevo bloqueo de Vox a la aprobación de las cuentas. En una nota de prensa, el PSOE ha explicado que este contacto se ha solicitado "en las últimas horas" y que ha sido atendido "en coherencia con la oposición responsable que mantiene este grupo desde el inicio del mandato".

No obstante, para los socialistas, esta primera reunión “llega demasiado tarde" aunque agradecen "el gesto”, ha señalado el concejal José Antonio Romero. Durante el encuentro, el responsable de Hacienda ha aclarado que el apoyo del grupo socialista no es necesario para aprobar las cuentas de 2021 que siguen sin estar en carga cuando ya concluido el primer trimestre. No obstante, se ha interesado por conocer las propuestas del partido socialista con la intención de aprobar estas cuentas con la menor oposición posible.

Como ya avanzó el Grupo Socialista en su primera valoración de los presupuestos municipales, resulta “realmente lamentable que en estas circunstancias en que atraviesa la ciudad, Córdoba siga sin tener unas cuentas en carga”.

Romero ha abundado en el que “el retraso ha supuesto perder demasiadas oportunidades del empleo, 810 en concreto”. Esta demora convierte a este presupuesto en un documento “ficticio e irreal”, pues la falta de ejecución llevará a que la mayor parte de este dinero se quede en el banco.

Asimismo, para los socialistas son unas cuentas que no responden al escenario de pandemia – puesto que, por ejemplo, no se alcanza el incremento del 9 % para la Delegación de Servicios Sociales- y se abusa de las convocatoria de ayudas nominativas, esto es, las que se conceden a dedo.