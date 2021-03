IU y Podemos denuncian la contratación de una empresa vinculada a Arrimadas para un servicio del Imtur en Córdoba

Los grupos municipales de Izquierda Unida (IU) y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba han denunciado la adjudicación de un contrato por parte del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) -en manos de Ciudadanos-, a la empresa d´Aleph en la que trabajaba la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas.

Los portavoces de IU, Pedro García, y de Podemos, Cristina Pedrajas, han relatado que han tenido conocimiento de manera externa al gobierno municipal de PP y Cs de que el Imtur "había contratado a esta empresa para hacer la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) " de este organismo. La adjudicación se habría producido mendiante un contrato menor valorado en 9.600 con IVA incluido, al que se habría invitado a participar a una docena de empresas, entre ella D´Aleph, en la que trabajó Inés Arrimadas varios años. El Imtur de Córdoba lo preside la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, Isabel Albás, de Ciudadanos.

"Han hecho un contrato menor, del que no tienen que informar a nadie si no se pide la información. Nosotros la hemos pedido pero no la han mandado", ha denunciado García para explicar que el Imtur invitó a una docena de empresas a participar en esta adjudicación, varias de Córdoba, y finalmente "curiosamente la que gana es la empresa vinculada a Arrimadas, una empresa de Barcelona con sede en Jerez -de donde es la líder de Cs-" y que fue elegida para quedarse con el contrato "con una baja temaria" por 6.300 euros más IVA.

"Toda esta documentación está solicitada y no nos la han dado. Esta información la tenemos por personas ajenas a la delegación de Turismo y el Imtur, y luego la hemos contrastado", se ha quejado García sobre los obstáculos en la labor fiscalizadora de la oposición municipal. "Se invita a una docena de empresas y es D´Aleph la que se la queda. Se podía haber invitado a quien se quisiera", ha dicho para abogar por que "se hubiera invitado a empresas cordobesas, pero invitamosa una empresa de Cataluña, vinculada a la presidenta de Ciudadanos".

Una Relación de Puestos de Trabajo para una veintena de trabajadores

IU y Podemos han anunciado que van a solicitar todo el expediente de esta adjudicación, que se produjo hace diez meses, al inicio del verano pasado. "En casi un año esta empresa no ha hecho prácticamente para lo que se le había contratado", han denunciado, señalando además que el Imtur tiene 22 trabajadores, de los que solo 19 se verían afectados por la Relación de Puestos de Trabajo que se había encargado a D´Aleph y un tercio son informadores turísticos.

"¿Hay necesidad de externalizar este servicio?" , ha cuestionado el portavoz de IU para decir que "en media hora lo hace cualquier técnico" del propio Instituto Municipal de Turismo. "Se podían haber ahorrado invitar a esta empresa" ha lamentado para señalar también al alcalde, José María Bellido (PP) y cuestionar "¿cuánto y cómo es de cómplice con esto?".

Por su parte, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, también ha incidido en conocer " hasta qué punto Bellido estaba al tanto" de esta adjudicación, sobre la que hay "muchísimos interrogantes. He estado repasando todas las actas de todas las sesiones del Imtur y del Consejo Consultivo y en ningún momento se da a entender esta externalización", ha denunciado sobre la supuesta ocultación de esta contratación.

"¿Era necesario encargar este trabajo? ¿Había que pagar esa cantidad de dinero? ¿No hay empresas en Córdoba donde elegir calidad? ¿O lo que se ha elegido no es calidad sino unos intereses muy concretos y particulares?", ha cuestionado Pedrajas. "¿Se pidió realmente presupuesto a otras empresas?", ha dicho sobre toda la información que desconoce la oposición y que ha solicitado al equipo de gobierno municipal.