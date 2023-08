El Ayuntamiento licita un contrato para adecentar los patios de los colegios públicos y limpiarlos de maleza

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba acaba de licitar un contrato, valorado en 72.598,79 -impuestos incluidos-, para que una empresa externa realice trabajos de jardinería en los colegios públicos y en edificios municipales. El objetivo del mismo no es otro que limpiar y adecentar los patios de los centros educativos, y hacer lo mismo en los jardines de los edificios sobre los que tiene competencia el consistorio.

Según el pliego, dos serán las grandes tareas a realizar por la empresa adjudicataria: la poda de árboles para mantener la salud de los mismos y el desbroce de malas hierbas. Con la primera se deberá conseguir el máximo nivel estético posible, mantener la estructura habitual de la especie y estimular la emisión de ramas nuevas controlando su potencial vegetativo.

Junto a estos trabajos, el Ayuntamiento ha enumerado otros que podrán ser solicitados a la empresa, como el barrido, apilado y retirada de restos vegetales mediante sopladora o rastrillado de zonas ajardinadas; plantación de nuevos arboles en zonas en las que hayan sido retirados, pequeñas reparaciones de las superficies deportivas y limpieza de los imbornales, de las cubiertas y de los tejados, a fin de evitar nuevas goteras.

Todos los trabajos serán conformados y supervisados por la Unidad de Mantenimiento de Colegios y Edificios del Ayuntamiento, que serán quien recoja las peticiones de los colegios y de los edificios públicos. La empresa adjudicataria deberá intervenir en un plazo no superior a tres días en los trabajos normales y 24 horas para los urgentes.

Las empresas tienen hasta el 17 de agosto a las 23:50 para presentar sus ofertas.

