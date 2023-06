El Ayuntamiento busca grupos electrógenos para evitar apagones en las ferias de las barriadas

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado un pliego para buscar el alquiler de grupos electrógenos de generación eléctrica con los que evitar apagones como los que sufrieron el año pasado varias de las ferias de las barriadas periféricas de la ciudad.

En concreto, y según el pliego, se buscan generadores de electricidad “mientras no sea posible disponer de suministro eléctrico facilitado por la comercializadora adjudicataria del contrato municipal de suministro eléctrico de baja y media tensión vigente en el momento de celebración del evento”. Los grupos que se pretende alquilar tienen que tener al menos 150 kVA de potencia y estar “insonorizados” durante su funcionamiento.

El Consistorio aspira a invertir unos 15.000 euros en estos generadores. El contrato de alquiler será de unos 75 días, el tiempo suficiente para la celebración de todas las ferias de las barriadas periféricas además de la tradicional Velá de la Fuensanta, ya en el mes de septiembre.

El año pasado hubo problemas con los apagones en las ferias de Villarrubia, Cerro Muriano y Alcolea. El suministro contratado no fue suficiente y en muchos casos hubo que priorizar qué se podía conectar a la red para que finalmente las fiestas se pudieran celebrar.

