El Ayuntamiento aplaza una de sus bonificaciones estrella del IBI en edificios protegidos del casco histórico

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba ha tenido que retirar a última hora una de sus bonificaciones estrella para los impuestos y tasas que cobrará en el ejercicio del 2024. En concreto, la Delegación municipal de Hacienda había dibujado un escenario con bonificaciones de hasta el 95% en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en los edificios protegidos en el casco histórico. Un informe del Consejo Municipal para la Resolución de las Reclamaciones Económico-Administrativas (CREA) ha planteado la retirada del punto, que ha asumido el equipo de gobierno.

Este miércoles, una Junta de Gobierno Local extraordinaria ha aprobado la propuesta, pero sin este punto. La propuesta planteaba una bonificación en el pago del IBI que según el CREA no corresponde. “Si gozan de una protección integral o protección asimilable incluso por equivalencia, estarán exentos en la medida de la equivalencia, pero no bonificados”, señala este organismo.

Así, entiende que “la exención total pueda reconducirse en su aplicación a exenciones parciales en función de grado de equivalencia entre la protección integral y los distintos niveles de protección, pues siendo el fundamento de la exención por protección integral la limitación de las facultades del propietario y los deberes que le impone ese nivel máximo, los restantes niveles también limitan esas facultades y también le imponen deberes, por lo que se pudiera conceder exenciones en función del grado de equivalencia expresado”. Es decir, es algo que no está previsto en la ley, la bonificación, pero sí la exención.

El proyecto preveía además que la bonificación fuese rogada, es decir, que la pidiese el propietario, y no que el Ayuntamiento la concediese de oficio.

La actualización real ponderada de los tributos locales aprobados este miércoles se sitúa alrededor del menos 0,4%. Esta actualización derivada de las renovaciones de las ordenanzas fiscales efectuada entre los ejercicios 2019-2024 se sitúa alrededor del menos 1,08%.

