El Ayuntamiento adjudica la exhumación de las fosas en Córdoba a una UTE

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado el contrato para la excavación y exhumación de las fosas comunes de los cementerios de Córdoba a una Unión Temporal de Empresas (UTE) llamada Themis Córdoba y formada por las compañías Trabajos Catastrales S. A. y por TCA Cartografía y Geomática. La Sociedad Aranzadi, que ha sido quien ha impulsado los trabajos en los últimos años, ha quedado en segundo lugar.

Finalmente, la UTE se ha hecho con el contrato al presentar una oferta más barata. La Mesa de Contratación ha otorgado la máxima puntuación a la UTE, principalmente por ofertar unos trabajos que le supondrán al ayuntamiento un 10% de ahorro con lo inicialmente presupuestado. En total, los trabajos se adjudican por un presupuesto de 1,3 millones de euros y un plazo de 30 meses.

Este pliego supone el cumplimiento del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba para la exhumación e identificación de los restos hallados en las fosas comunes de los cementerios de San Rafael y de La Salud. Pero llega con prácticamente dos años de retraso. El contrato llegó a estar adjudicado a Aranzadi, pero el recurso presentado por una empresa de arqueología de Cuenca, Carpetania Íntegra S.L., obligó a reiniciar el proceso administrativo. Esta empresa finalmente no se presentó al concurso público.

El retraso en la tramitación del expediente y la licitación, ha alargado la espera de los familiares de las víctimas y ha hecho que las administraciones hayan tenido que actualizar el convenio y añadir un nuevo cronograma y reasignar el presupuesto otorgado, para actualizarlo a este ejercicio y posteriores.

Durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021 se llevaron a cabo trabajos de investigación histórica y documentación de indicios para la localización y caracterización de las fosas de los cementerios de San Rafael y de La Salud de Córdoba y los de evaluación de factores de riesgos de conservación en el entorno y espacio de estas.

Fruto de los trabajos realizados, se pudieron delimitar las fosas existentes en dichos cementerios y se elaboró un proyecto para proceder a su exhumación.

El contrato tiene una duración de 30 meses y el presupuesto base de licitación asciende a 1.600.000 euros, IVA incluido.

Este contrato se financia mediante la aportación de 400.000 euros por parte de cada una de las cuatro administraciones. Por un lado, una aportación directa del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España de 400.000 euros al Ayuntamiento de córdoba, a la que hay sumar la aportación acordada a través del convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de córdoba y Diputación de Córdoba, a través de la cual se establece que cada administración aporta 400.000 euros.

