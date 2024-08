El alcalde afirma que estudiará el recurso presentado por irregularidades en las pruebas a Policía Local

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este martes, ante la presentación de un recurso por parte de unas opositoras por presuntas irregularidades en las pruebas para Policía Local, que volverá a “pedir los informes tanto al tribunal como a la asesoría jurídica” para resolverlos.

Un grupo de opositoras que participaron en el proceso selectivo para cubrir 57 nuevas plazas de Policía Local han informado a este medio de la presentación de un recurso ante la Junta de Gobierno Local para denunciar presuntas irregularidades en las pruebas físicas.

Las afectadas solicitan la repetición de la prueba con todas las garantías. Ante este requerimiento, Bellido ha afirmado que será tratado “como todos los demás”, examinándolo y dando “la respuesta adecuada”.

Sin embargo, el alcalde no se ha mostrado preocupado ante los hechos ya que ha asegurado que la situación suele ser habitual “en prácticamente todas las oposiciones del Ayuntamiento que haya recursos por parte de los opositores”. Al contrario, ha señalado que “lo raro es que no haya procesos selectivos” tras los que no se interpongan recursos.