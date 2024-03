'Aeropuerto ya' denuncia limitaciones en la acogida de vuelos comerciales en Córdoba

La Plataforma Aeropuerto Ya denuncian las limitaciones técnicas impuestas al Aeropuerto de Córdoba desde el pasado mes de enero que limitan la acogida de vuelos comerciales. Asimismo añaden en una nota de prensa que con estas se “tiran por tierra el trabajo promocional llevado a cabo por las administraciones local, provincial y regional, así como por la propia AENA para atraer aerolíneas” a la ciudad.

La plataforma asegura que en el boletín Notam (Aviso para Navegantes) indican tres mensajes que limitan la posibilidad de acoger vuelos comerciales así como la posibilidad de las escuelas de vuelo de trabajar fuera del horario escolar. Los tres mensajes, que aparecen en el boletín, adjuntados en la nota, son: “Aeródromo cerrado a operaciones nocturnas. Tráfico Instrumental no autorizado y aeródromo no disponible para aeronaves comerciales de pasajeros más pesadas de 15 Ton excepto vuelos de estado y medicalizados”.

Según indican desde la plataforma, “Aena no ha dado ninguna explicación a estas limitaciones impuestas” al aeropuerto de la ciudad. Asimismo, denuncian que el gobierno municipal “actúa fomentando los privilegios de quienes tienen acceso al Falcon y otras aeronaves del gobierno mientras que los cordobeses tendremos que viajar por nuestros medios hasta el aeropuerto más cercano”.

Por otro lado, apuntan a la desinformación sobre la propuesta de nombrar como Julio Romero de Torres al aeropuerto. “Al igual que no hay cambios en la prestación de servicios de fronteras bajo demanda para poder acoger vuelos desde Reino Unido, Turquía y Marruecos”. Otro punto sobre el que recalcan no estar informados es sobre el uso que se le dará al hangar del aeropuerto tras ser derribado, lo que señalan que es “una gran noticia por su implicación sobre la seguridad de los trabajadores y usuarios del aeropuerto”. Por último, la Plataforma continúa “demandando la creación de una terminal de carga para acoger vuelos de mercancías, terminal que no requiere de grandes inversiones y que permitiría la llegada de operadores y la creación de empleos en el sector de la logística aérea”.

Para finalizar, denuncian que se debería de estar trabajando en los proyectos “como el Campus Aeronáutico de Córdoba, para dotar de mejores condiciones a las escuelas de vuelo y atraer a nuevos centros de formación, creación de la zona logística, la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves al norte del Aeroclub o la creación de una bolsa de estacionamiento para vehículos” para “sacar el máximo rendimiento a nuestro aeropuerto”.