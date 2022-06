Abierta la convocatoria de ayudas para rehabilitar fachadas de viviendas y edificios singulares del casco histórico

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la convocatoria de ayudas de la empresa municipal de la vivienda de Córdoba, Vimcorsa, para rehabilitar fachadas y edificios singulares del casco historico de la capital. El anuncio, publicado este lunes, abre un plazo de 45 días para quienes quieran solicitar una de estas ayudas con tal fin.

El programa de ayudas para la rehabilitación y conservación de fachadas de edificios en el casco histórico aprobado por Vimcorsa cuenta con un presupuesto de 256.000 euros. El proyecto está orientado a conservar y rehabilitar el casco histórico, con una iniciativa que promueve ayudas públicas. Las ayudas podrán ser requeridas para la rehabilitación total o parcial de fachadas, por parte de personas físicas o jurídicas, propietarios, arrendatarios o usufructuarios autorizados.

Hay tres tipos de ayudas según los edificios: de un lado, ayudas para casas unifamiliares -con un máximo de 6.000 euros con tope del 70% del presupuesto- o bien casas plurifamiliares con 8.000 euros con el mismo tope del presupuesto total. De otro lado, podrán pedir las ayudas los edificios catalogados en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico con un montante máximo de 9.000 euros hasta el 80% total de la inversión en unifamiliares y en plurifamiliares serán hasta 12.000 euros.

Y, en tercer lugar, podrán pedir las ayudas los edificios con fachadas catalogados como elementos singulares o monumentales. Para este tipo de edificios -como el Juramento o Santa Victoria-, las ayudas podrán llegar a 25.000 euros con un tope del 80% de la inversión total.

Si las actuaciones no necesitan de intervención técnica el periodo de obra irá de de 3 a 6 meses, y aquellas que sí lo necesiten tendrán de 12 meses a 16 meses.

