Paco Franco, alcalde por Vox

Paco Franco, candidato del partido Vox, ha sido elegido alcalde presidente de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo de Córdoba, tras haber estado presidida por tres gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular (PP). Franco ha recibido 407 votos, seguido por Miguel Ruiz Madruga, del Partido Popular (PP) con 265, el PSOE con 253 y, por último, Ciudadanos con 112.

Paco Franco, ha mostrado su agradecimiento y ha asegurado que “ha vivido la política en la ELA de Encinarejo desde muy pequeño, ya que mi padre fue durante varios años teniente alcalde al igual que mi tío y me he acordado mucho de él durante esta campaña” y ha añadido que, “ahora hay que trabajar intensamente para los vecinos de Encinarejo, que ya saben, me han tenido siempre a su disposición, ahora también como alcalde”.

Actualmente, en Andalucía existen 36 ELAs, de las cuales cuatro se ubican en la provincia de Córdoba. La administración andaluza es la que se encarga de organizar los procesos electorales de estos núcleos de población.

La figura de la ELA se creó en 1993 al amparo de la Ley Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía y otorga cierta autonomía al núcleo de población respecto a su consistorio original y asume como función la prestación de algunos servicios como alumbrado público, limpieza de vías o ferias y fiestas locales, entre otros.