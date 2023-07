José Ramírez del Río (Vox): “Recuperaremos muchas de las competencias cedidas a las comunidades autónomas”

El número uno al Congreso en la lista de Vox en Córdoba, José Ramírez del Río, se presenta a las próximas elecciones generales del 23J para conseguir formar gobierno. En esta entrevista con Cordópolis ha hablado sobre las ideas clave de su campaña: competencias autonómicas, críticas a la gestión del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y defensa de valores “tradicionales”. Para ello, miran hacia Polonia o Hungría para conformar su lista de medidas. Además, proponen unir las cuencas hidrográficas de la provincia para resolver el problema de la sequía o buscar una solución para el aeropuerto “infrautilizado”.

PREGUNTA. ¿Cómo afrontan esta convocatoria de elecciones generales?

RESPUESTA. Nosotros hemos intentado por todos los medios que este gobierno termine lo antes posible, con lo cual el hecho de que se hayan adelantado las elecciones nos gusta. Pero, por otro lado, lo vemos con preocupación por los problemas que celebrar unas elecciones supone en estas fechas. En Andalucía ni siquiera sería legal convocarlas para la Junta de Andalucía y por buenas razones. Entonces, lógicamente hacer una campaña de elecciones generales en estas fechas pues tiene sus propias dificultades y estamos intentando llevarlas lo mejor posible.

P. Tras las últimas elecciones municipales y autonómicas, se ha constatado que están dispuestos a pactar con el Partido Popular, ¿ocurrirá lo mismo si se da la oportunidad en el Congreso o se plantean gobernar en solitario?

R. Al igual que todos los demás partidos, la razón por la que te presentas a las elecciones es gobernar tú. Pero lógicamente si no se dan esos números pues tienes que buscar las matemáticas que te permitan una fórmula de gobierno, la más favorable a España. Ese es nuestro objetivo, terminar con un gobierno tan nocivo como, a nuestro juicio, es este del PSOE, Podemos, Sumar o como quieran llamarse en esta ocasión. Y poder poner un gobierno que ponga las prioridades de España en primer plano.

P. En la provincia de Córdoba la agricultura es un pilar fundamental. Ahora mismo están sufriendo los efectos de la sequía y del cambio climático. ¿Qué medidas proponen para paliar estos efectos?

R. Bueno, en cuanto a lo del cambio climático, yo soy profesor de estudios árabes y he leído acerca de sequías aquí en la zona de Córdoba desde el propio siglo VIII. O sea, eso no es algo que haya cambiado una barbaridad. Es algo que se produce a lo largo de la historia siempre.

En el caso de Córdoba pues la desgracia que tenemos han sido sucesivos gobiernos de diferentes signos tanto de PSOE como PP, que desde el año 1995 no han llevado a cabo las obras hidráulicas que habrían sido necesarias. Vox a nivel general en toda España pidió un Plan Hidrológico Nacional, que serviría para todos estos problemas, por ejemplo, para que la cuenca del Guadiana y la del Guadalquivir estuvieran conectadas y tuviéramos mejores opciones para proporcionar agua al norte de la provincia en este caso. Pero ya digo desde el año 1995, que ya hubo una sequía tremenda, no se han llevado a cabo esas obras. Ese es el principal problema, que tienes que invertir en obras hidráulicas para poder asegurarte que no vamos a llegar a situaciones tan dramáticas como las que se están dando ahora con cierres de explotaciones debido a falta de agua, hay agricultores que están pagando 250 euros diarios para poder darle de beber a sus reses. Hay 80.000 personas en el norte de Córdoba que no están pudiendo abrir sus grifos y beber de forma normal. Se han dado ocasiones calamitosas que consideramos que se deben tanto a la mala administración que han tenido en unas épocas en Junta de Andalucía o en Diputación, tanto el PSOE como posteriormente el Partido Popular. Leí que la candidatura de Sumar garantizaba que iba a haber agua para todos los cordobeses y ellos han estado en el gobierno de España estos últimos cuatro años y no han hecho ninguna obra hidráulica que pudiera evitar la situación a la que hemos llegado. Incluso había medidas paliativas que los funcionarios de las confederaciones habían llevado a cabo en los años noventa y que intentaron rehacer en el año 2017 con pozos de sequía y, sin embargo, todo eso ha sido abandonado. Esas son infraestructuras que en el futuro debemos intentar recuperar, mucho más allá de la conexión de cuencas.

Tenemos que impulsar una cultura en la que se creen parejas de hombre y mujer que den lugar a la siguiente generación de españoles

P. Uno de los primeros puntos de su programa electoral recoge la intención de suprimir las competencias de las comunidades autónomas, incluso eliminar esta figura. ¿Cómo llevarán a cabo una reforma tan profunda dentro de la organización del país?

R. Nosotros consideramos que las comunidades autónomas producen desigualdad entre los españoles. Esta es la razón por la que consideramos que estamos ahora mismo ante un estado fallido. Lógicamente una reforma de esta naturaleza no se puede llevar a cabo en poco tiempo ni en una legislatura y desde luego necesita un acuerdo muy grande de todos los españoles. Intentaremos que se vayan recuperando muchas de las competencias que se han cedido a lo largo del tiempo a las comunidades autónomas. Por ejemplo, en educación tenemos una situación en la que cuando usted tenga hijos, si no hemos llegado al poder, sus hijos tendrán menos de la mitad del dinero que tiene asignado por el Estado un niño de Navarra o del País Vasco. Creo que es necesario que el estado central recupere las competencias de educación para que haya una igualdad real entre todos los españoles. Y no haya desigualdades tan extremas entre los ciudadanos de nuestro país. Evidentemente es una reforma muy profunda que requerirá muchos años, de la misma manera que montar el estado autonómico ha requerido muchísimos años.

Es algo que se está haciendo en toda Europa. Las instituciones locales como los Länder en Alemania están devolviendo competencias al estado central, porque es lógico, la tecnología está avanzando en ese sentido también. Entonces el hecho de poder recuperar esas competencias va a significar un aumento de la igualdad entre los españoles y una mejora de la gestión de los recursos. Lo consideramos necesario, pero evidentemente será necesario mucho tiempo, como ha sido necesario mucho tiempo para el despliegue del estado autonómico actual.

P. Me gustaría retomar un punto que ha comentado al principio sobre contar con la opinión de los españoles. ¿Ustedes consideran que encontrarán consenso en esos temas o esa opinión será válida a la hora de tomar las medidas que proponen?

R. En España se llama consenso a las cosas más inverosímiles. En nuestro país se han hecho cosas como ir a unas elecciones, no llevar nada en su programa y luego imponer medidas como si fueran totalmente normales. Entonces sí consideramos que es necesario que el proceso democrático en España sea de mucha mayor calidad. Ahora mismo vivimos en una partitocracia en que a los españoles prácticamente no se les consulta nada. Por ejemplo, las medidas que se han querido aplicar en torno a los programas 2030, cambian incluso las formas de vida tradicionales en nuestro país y dificultan la forma de explotación rural. Sin embargo, no han sido objeto de debate, no han sido objeto de una polémica ni siquiera en los parlamentos en los que se supone que deberíamos hablar. Y, por esa razón, sí consideramos que es necesario que los españoles tengan una mayor intervención en la vida de nuestro país. Que no sea meter un voto en la urna cada cuatro años ni nada por el estilo.

P. Otra de las cuestiones más comentadas en esta campaña ha sido en torno al Ministerio de Igualdad y la intención de suprimir este organismo y reorganizar el ejecutivo en caso de llegar al gobierno. ¿Qué motivación hay detrás de esta reestructuración y de esta supresión?

R. Bueno, el gobierno de España actual tiene casi más ministros que miembros de algunos de los grupos que los componen. Es una estructura absolutamente elefantiásica, como no se había dado en ningún momento en la historia de España y claro que consideramos que hay que reducir muchísimo la estructura política del gobierno y no es algo que solo nosotros digamos, prácticamente todos los demás grupos en el Parlamento han declarado esto de una manera o de otra.

Concretamente es que el Ministerio de Igualdad solo ha servido para impulsar una serie de leyes que han sido absolutamente catastróficas. O sea, que tú tengas un ministerio de igualdad cuya mayor hazaña política en esta legislatura haya sido una ley por la que han salido centenares de violadores y de agresores sexuales a la calle pues, hombre, a lo mejor podemos emplear el dinero de una forma más razonable y más sensata. Este ministerio en concreto se ha caracterizado por un ataque continuado a los derechos de las mujeres. Ya digo, no solo en lo de la ley del solo sí o sí, también han intervenido para que la ley del deporte no evitara que hombres nacidos hombres biológicos pudieran participar en deportes femeninos. Que es algo que prácticamente se carga el deporte femenino, que hace que sea prácticamente imposible que una mujer vaya a conseguir marcas o vivir de su actividad en ningún deporte. Hace muy poco lo ha declarado una deportista que además es activista de izquierdas, Ana Peleteiro, y ha declarado que ella no podría seguir compitiendo si tiene esa competencia de un montón de hombres en su deporte. Si no ha servido siquiera para contentar a activistas de extrema izquierda pues ya me dirá para qué ha servido. Ha servido para impulsar leyes que han puesto en la calle a un montón de violadores y para impulsar leyes que han perjudicado los derechos de las mujeres, para eso creemos que hay formas mejores de emplear el dinero, sí.

P. Otra cuestión tratada en esta campaña es la idea en torno al modelo de familia tradicional, ¿por qué piensan que ahora mismo en España no se está dando ese modelo?

R. Hay razones culturales, siempre que hablamos acerca de la bajada de la natalidad en España se habla de que tenemos problemas económicos, que nuestros sueldos son muy inferiores, efectivamente hay problemas económicos que contribuyen a que la natalidad en España sea muy baja. Pero la realidad es que nuestro principal problema es cultural. Tenemos que impulsar una cultura en la que la nupcialidad sea mucho más alta y en la que se creen parejas de hombre y mujer que puedan dar lugar a la siguiente generación de españoles. ¿Por qué? Pues porque todas las demás formas de relación son mucho menos productivas. Sin más. Si queremos que alguien pague las pensiones de esta generación necesitamos que haya muchísimos más matrimonios y muchísimos más hijos. Nosotros queremos a través de las políticas de familia que emprendemos dar lugar a que sea más fácil formar una familia en España. Queremos crear un marco lo más favorable posible para que personas jóvenes puedan ir formando sus familias. Porque está muy asociada la caída de la natalidad en toda Europa con la bajada de la nupcialidad. En los países en los que han conseguido recuperaciones de la natalidad importantes como están siendo en Polonia o Hungría se han centrado mucho en eso. Entonces nosotros queremos imitar políticas que ya han tenido éxito en ese campo.

P. ¿Cuáles son las políticas en las que se miran a la hora de fomentar estas medidas?

R. Pues mira, por ejemplo, en Hungría las mujeres que tienen tres o cuatro hijos, no pagan ya IRPF nunca. En Europa, en líneas generales, no hay desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Lo que sí hay es una desigualdad muy grande entre mujeres que han tenido que interrumpir su carrera profesional para atender a sus hijos. Esas mujeres sí pierden mucho dinero. ¿Qué podemos hacer para que esas mujeres vean compensado ese sacrificio que han hecho por la sociedad y por sus familias? Cuando vuelvan a trabajar que no tengan que pagar IRPF. Eso va a beneficiarlas mucho a ellas porque van a cobrar más. Y va a beneficiar al empresario que las contrate. El Estado deja de ingresar ese IRPF, pero a cambio se ve muy beneficiado porque vaya a haber una siguiente generación de ciudadanos que puedan pagar las pensiones y dar revelo a las generaciones de hoy.

Necesitaremos inmigración de personas que vengan a trabajar, a integrarse y que pasen los filtros de la administración española

P. En sus carteles usan la palabra 'frontera', aludiendo a la cuestión migratoria. Algunas de las medidas que proponen son la expulsión de los migrantes en situación irregular o el revocar las vías rápidas para conseguir la nacionalidad. ¿Creen que España sufre una masiva llegada de migrantes de otros países?

R. A ver, eso no es un tema abierto a opinión o debate. Sí, claro que estamos sufriendo una llegada masiva de inmigrantes y una llegada de inmigrantes irregulares. Una opinión es “el Real Madrid va a ganar la próxima Liga”. Si te han llegado cientos de miles de inmigrantes ilegales eso es simple contabilidad. Hemos tenido una llegada masiva de migrantes ilegales que están provocando muchos problemas en muchas poblaciones españolas. Nosotros en Vox no estamos en contra de la inmigración legal y de personas que vengan a integrarse en nuestro país. Estamos muy a favor porque además las medidas que le he dicho relacionadas con la natalidad si empiezan ahora, nos van a dar un alivio dentro de diez años. Ahora mismo, claro que vamos a necesitar inmigración. Pero necesitaremos inmigración de personas que vengan a trabajar, que vengan a integrarse y que pasen por los filtros que tiene establecida la administración española. Si tú lo que montas es una gymkana en la frontera y que entre el más bestia pues al final lo que tendrás son barrios con unas situaciones de conflictividad muy fuerte. Yo vivo en Ciudad Jardín, Ciudad Jardín ha tenido problemas gordos de conflictos entre personas que vienen de afuera. No es que en Córdoba todavía la situación haya llegado a los mismos extremos que en otras partes de Andalucía, donde ha habido muchos más problemas.

P. Por último, ¿cuáles serían los principales retos que se plantea Vox en caso de formar gobierno en la próxima legislatura?

R. Pues para la provincia de Córdoba necesitamos que Red Eléctrica Española invierta muchísimo en nuestra provincia, porque no hay grandes autopistas de la electricidad que permitan que las industrias se puedan establecer en nuestros pueblos, ciudades y den trabajo de calidad a los cordobeses. Hay industrias en Rute que no pueden ampliar sus actividades, a pesar de estar en un polígono industrial, porque no tienen electricidad suficiente. Hay industrias en Lucena que no pueden ampliar porque no tienen suficiente suficiente energía y no hay prácticamente industrias electrointensivas en esta provincia porque no puede haberlas.

Es necesario también que terminemos la red de transportes y que mejoremos muchísimo las carreteras que hay en la provincia de Córdoba, porque se ha dejado durante demasiado tiempo la conservación de estas carreteras. Y tenemos que hacer el desdoblamiento de la nacional 432. Tenemos que sustituir esa carretera por otra de mucha mayor capacidad. Tenemos que mejorar muchísimo las infraestructuras relacionadas con el agua. Hay que conseguir que estén enlazadas las diferentes cuencas que tenemos en la misma provincia de Córdoba. Tenemos que recuperar esos pozos de sequía para atajar la sequía que hay ahora. Gracias a Dios creo que esa sequía terminará en noviembre porque se supone por los informes que he leído de las agencias meteorológicas de Estados Unidos que en noviembre va a llover mucho en España y en Córdoba en concreto. Pero tenemos que empezar a trabajar para paliar la siguiente sequía, para que podamos disponer de agua cuando eso se produzca y que no volvamos a estar en estos problemas.

Es necesario también que todas esas actividades que se desarrollan aquí cuenten con posibilidades de formar alumnos para que podamos darle un relevo generacional, porque muchas de las personas que están dedicadas a esas actividades se van a ir jubilando y necesitamos que otras asuman sus funciones. Y para eso necesitamos impulsar planes de formación profesional. Necesitamos también que la formación de empresas en Córdoba mejore muchísimo, porque ha subido muchísimo los tipos de interés. Pues tenemos que facilitar ahora con mucha más financiación a las empresas. No era tan necesario hace cuatro años porque los tipos de interés están muy bajos. Ahora ya sí empieza a ser imprescindible. Entonces hay muchísimas cosas tenemos que hacer desde el gobierno y que son muy necesarias para la provincia de Córdoba.

No podemos seguir teniendo un aeropuerto prácticamente infrautilizado y que te estén saliendo instalaciones aeroportuarias como las que hay de la empresa Delgado o como Pegasus. Por no haber una buena conexión con la administración pública y las empresas pues ellos estén creando sus propias infraestructuras y nosotros tengamos un aeropuerto infrautilizado y provocándonos unos gastos grandes. Entonces hay montones de cosas que hacer para que Córdoba recupere un nivel económico que le corresponde y esperamos que los cordobeses nos den su apoyo en estas próximas elecciones generales para poder llevar a cabo ese programa de regeneración que necesita nuestro país y que necesita nuestra provincia.