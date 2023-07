Isabel Prieto (PP): “No podemos permitir que nuestra política la marquen partidos minoritarios que representan a un 5% de la población”

La candidata al Congreso por Córdoba en la lista del Partido Popular era una letrada de la Seguridad Social hasta que el pasado mes de junio dio un paso adelante y encabezó la candidatura de los populares. En esta entrevista con Cordópolis ha destacado que la gestión del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, “ha acarreado una serie de problemas y de dificultades” en cuestiones como empleo, agricultura o igualdad. Además, como figura visible de la formación azul ha expuesto sus medidas claves: rebaja de impuestos y ayudas para incentivar el empleo. “Nuestro partido quiere recuperar el crecimiento económico real y recuperar la generación de empleo femenino y juvenil”.

PREGUNTA. Quizás usted sea la candidata menos conocida de los que se presentan por Córdoba, ¿cómo afronta las próximas elecciones generales del 23J?

RESPUESTA. Yo di el paso por el Partido Popular que depositó la confianza en mí y me pidió que asumiera la responsabilidad de la candidatura por el Congreso de los Diputados por Córdoba. Desde un primer momento me puse a disposición de todos los cordobeses para defender sus proyectos, intereses y problemas en el Congreso. Y, por lo tanto, asumí la decisión con mucha ilusión, voluntad, con muchas ganas de trabajar y responsabilidad. Con responsabilidad porque evidentemente es un puesto que implica trabajar muy duro y estar ahí para ayudar a los cordobeses y para buscar soluciones a sus problemas. Considero que mi experiencia en la gestión de organismos públicos y estos conocimientos técnicos se pueden poner al servicio del Partido Popular, que es un proyecto que tiene como finalidad principal resolver los problemas de los ciudadanos y ayudar a buscar soluciones.

Tengo que decir que soy de La Carlota, mis padres tenían un negocio familiar, tuvimos que trabajar todos los hermanos con mis padres para poder salir adelante en ese negocio familiar. Y fuimos educados en la cultura del trabajo, de la ayuda a los demás y del esfuerzo para poder conseguir una igualdad de oportunidades. Esto me permitió aprobar la oposición y, por eso, hoy estoy aquí para intentar aportar mi grano de arena y ayudar a los ciudadanos.

P. Tras las elecciones municipales se han sucedido los pactos entre el PP y Vox en diversos ayuntamientos. En caso de llegar al gobierno central, ¿estarían dispuestos a pactar o ven que hay posibilidad de gobernar en solitario?

R. El Partido Popular es un partido de amplias mayorías. Es un partido que está acostumbrado a sacar mayorías absolutas. Así se ha demostrado con Juanma Moreno en Andalucía, también en La Rioja o en Madrid con Ayuso. El Partido Popular sale a ganar estas elecciones para obtener una mayoría muy amplia, una mayoría suficiente que le permita gobernar sin intermediarios. Que implique, evidentemente, que no sea necesario llegar a ningún tipo de acuerdo o pacto.

De todas maneras también hay que decir que precisamente el Partido Socialista no le puede dar lecciones de pactos al Partido Popular. Porque durante toda esta legislatura, evidentemente todos los ciudadanos hemos visto cómo el Partido Socialista ha pactado con grupos independentistas, con grupos radicales de izquierda o con Bildu. Y esto, evidentemente, lleva a que tú no puedas en ningún momento cuestionar los posibles o futuros pactos a los que pueda llegar el Partido Popular.

Hay que realizar una negociación de la PAC en Europa con carácter fuerte para defender los intereses de los agricultores

P. En esta semana también se están sucediendo el cara a cara de Feijóo y Sánchez y diversos debates a nivel nacional y autonómico. ¿Cómo están viendo la posición del partido dentro de estos debates y a la ciudadanía con respecto a eso?

R. Pues como partido asistimos a un debate donde hubo un claro vencedor que fue Alberto Núñez Feijóo, donde se puso de manifiesto que hay dos tipos de políticos en este país y hay dos formas de hacer política. Por un lado, está la política de la crispación encarnada en Pedro Sánchez, que fue en todo momento un candidato, no un presidente. Maleducado, que interrumpía constantemente y que estaba intentando provocar y alterar la serenidad de Alberto Núñez Feijóo, que actuó como un presidente, hizo propuestas a todos los españoles, mantuvo la serenidad, la calma y no se dejó llevar por las provocaciones. Por lo tanto, se puso de manifiesto que Alberto representa una política de sensatez, una política basada en el sentido común.

Con respecto a lo que es la gente en la calle creo que hay muchísima ilusión por el cambio. La gente percibió claramente en la forma de hacer el debate, el carácter y la forma de ser de Alberto Núñez Feijóo y se dio cuenta de que es un líder indiscutible y que tiene todas las condiciones y las capacidades para poder ser el presidente de España.

P. En la provincia de Córdoba uno de los pilares de la economía es la agricultura y desde su partido se han posicionado muy críticamente contra la PAC. ¿Cómo gestionarían este acuerdo? ¿Qué medidas propondrían para los agricultores?

R. Pues, en efecto, es cierto que los agricultores en Córdoba, en toda Andalucía y en general en toda España están muy descontentos con la Política Agraria Común (PAC) que ha sido aprobada por el gobierno de Sánchez. Y que les ha acarreado una serie de problemas y de dificultades que el Partido Popular, evidentemente, cuando entre a gobernar a partir del 23 de julio tiene como objetivo prioritario solucionarlos. Porque somos conscientes de que la agricultura es el pilar económico fundamental en el que se asienta nuestra provincia de Córdoba y toda Andalucía. Dicho esto, precisamente el Partido Popular lo que pretende es, en primer lugar, simplificar las trabas burocráticas y administrativas que se han impuesto por el gobierno de Sánchez para la tramitación y la gestión de las solicitudes de la PAC. Pero también, por supuesto, hay que partir de que hay que realizar una negociación de la política agraria común en Europa con carácter fuerte, con carácter sólido para poder defender los intereses de nuestros agricultores, puesto que la negociación que se realizó por parte del gobierno anterior fue una negociación muy débil que supuso una reducción de fondos para nuestros agricultores. Se estima una pérdida este año de entre 4.000 y 5.000 millones de euros en toda España. Así como también en Córdoba se estima una pérdida por parte de las principales organizaciones agrarias de una media del 30% en las ayudas que se han solicitado.

En segundo lugar, en cuanto al marco legal de implantación, nuestro país necesita que sean oídas las principales organizaciones agrarias que no han sido escuchadas por parte del gobierno de Sánchez en ningún momento. Y, otra cuestión fundamental, es que las comunidades autónomas también tienen que participar en esa negociación, porque evidentemente son administraciones que tienen mucho que decir respecto a la gestión de la agricultura cada una su ámbito territorial.

Por ello, entendemos que el Partido Popular va a adoptar numerosas medidas para financiar también sectores estratégicos dentro de la agricultura, sectores que tengan un mayor valor añadido y va a adoptar medidas para fomentar el relevo generacional en la agricultura. Para permitir que los hijos e hijas de agricultores que ya son mayores puedan continuar con la explotación agraria de su padre o de su madre.

P. Respecto al relevo generacional, ¿qué tipo de formación o medidas plantean para que se dé?

R. Hay una apuesta muy clara por parte del Partido Popular de implementar políticas activas de empleo para los jóvenes, es decir, políticas activas que sean eficientes, operativas, que permitan una formación adecuada de esos jóvenes para incorporarse al mundo laboral en los distintos sectores. Incluso en los sectores tradicionales -agricultura, turismo, construcción- que hoy por hoy tienen muchas dificultades para poder encontrar a trabajadores cualificados. Entonces, es cierto que tenemos que implementar una formación profesional dual, que sea eficiente, que permita a los jóvenes realizar prácticas en los diferentes sectores. Puede ser agricultura, en empresas de construcción o en empresas turísticas para que estos trabajadores tengan la formación adecuada que necesitan las empresas. Es decir, los empresarios están solicitando a trabajadores jóvenes. Pero claro, esos trabajadores tienen que estar debidamente formados.

P. Otra de las cuestiones que llevan por bandera es la antiocupación. Los datos reflejan que estos casos son mínimos y se han reducido las denuncias y juicios orales por este delito. ¿Cuál es su objetivo al incluir estas medidas en su programa electoral?

R. Nuestro objetivo con claridad es, evidentemente, defender el derecho de propiedad de aquellas personas que han adquirido una vivienda con muchísimo esfuerzo a lo largo de su vida y que, en principio, tú no puedes permitir que esas viviendas sean ocupadas ilegalmente por personas. Y, además, que la ley ampare los derechos de esta ocupación y que el propietario no tenga ningún tipo de protección ni ningún tipo de medios ni de mecanismos para hacer que esa persona que está ocupando ilegalmente su casa, su intimidad y su entorno pueda ser desocupado de esa vivienda. No podemos proteger a las personas que ocupan ilegalmente bienes que son propiedad de otra persona.

Desarrollamos una política basada en la igualdad real y efectiva no es una igualdad sectaria ni con leyes propagandísticas que no tengan una traducción en nuestra sociedad

P. Ustedes en estos años han tenido el gobierno de diferentes autonomías y han gestionado la sanidad pública. De esta gestión se ha criticado el aumento de derivaciones a la sanidad privada. ¿Qué modelo proponen ustedes en caso de llegar al gobierno?

R. El Partido Popular es un defensor absoluto de la sanidad pública como de todos los servicios públicos. Y ello es así porque hay una ley general de sanidad que establece una cartera nacional de servicios públicos en materia de sanidad para todos los ciudadanos españoles. Esta cartera nacional establece la obligatoriedad de que los servicios sanitarios que se presten en todo el país han de ser similares para todos los ciudadanos. Por lo tanto, el Partido Popular siempre va a reforzar la sanidad pública. Y lo está demostrando con Juanma Moreno que ha venido incrementando los presupuestos en materia de sanidad en los tres últimos años para Andalucía. Por lo tanto, no tiene ningún sentido hablar de que el Partido Popular está fomentando la sanidad privada. Cosa distinta es que haya iniciativas privadas para poder desarrollar también prestaciones en materia de sanidad. Es una iniciativa privada de carácter empresarial, como la puede haber en cualquier otro ámbito. Pero lo cierto y verdad es que siempre se va a garantizar el derecho a la asistencia sanitaria pública para todos los españoles a través del sistema público.

P. En materia de igualdad ustedes están apostando por el diálogo con las mujeres trabajadoras para conocer sus necesidades y además aseguran que el PSOE en su gestión nacional ha perjudicado a los trabajadores. ¿Qué medidas implantarán para reducir las desigualdades en el empleo?

R. En efecto, la política de igualdad que desarrolla el Partido Popular es una política basada en la igualdad real y efectiva de las personas. En conseguir una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por lo tanto, no es una igualdad sectaria y no es una igualdad ni se plasma en leyes propagandísticas que no tengan una traducción en nuestra sociedad. Esto es lo que ha ocurrido con el gobierno de Pedro Sánchez. Que la tasa de desempleo femenino es muchísimo más elevada que la tasa de desempleo masculino. Lo que significa que esta brecha en materia de empleo en ningún momento se ha corregido ni se han adoptado medidas para intentar corregirla.

El Partido Popular tiene muy claro que la mujer tiene que incorporarse al mercado laboral, es un talento incuestionable y tiene un precio y un valor de mercado, que va a incrementar la productividad en nuestra economía. Esta incorporación la haremos teniendo en cuenta que las mujeres, evidentemente, podemos tener hijos y podemos quedar apartadas de ese mundo laboral durante algún tiempo. Pues a través de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, por ejemplo, las reducciones de jornada o bolsas de horas que se establezcan dentro de la empresa para que la mujer pueda manejar esas horas de una manera flexible y así pueda atender a sus hijos. Y sobre todo la ampliación de los permisos de maternidad y de paternidad en familias con hijos hasta ocho años y la ampliación también del permiso de maternidad en las familias monoparentales. Por lo tanto, todas estas medidas tienen por objeto garantizar que la mujer pueda seguir desarrollando su actividad laboral y su vida familiar. Por supuesto, vamos a apostar por el emprendimiento de las mujeres. Vamos a conceder ayudas y planes de financiación para que las mujeres puedan iniciar su propia actividad empresarial y de esa manera puedan sentirse realizadas laboralmente. Se van a adoptar medidas también para intentar reducir la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, así como la brecha en materia de pensiones.

Tampoco podemos olvidar que hay que establecer un plan de corresponsabilidad y negociarlo con las comunidades autónomas porque son ellas las que van a establecer los medios. Se va a garantizar que las escuelas infantiles sean gratuitas de cero a tres años y esta financiación se va a realizar por la comunidad autónoma y también conjuntamente con el Estado. Por tanto, hay una auténtica apuesta del Partido Popular para conseguir esa igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

P. Comenta estas medidas que son una inyección económica para la población, pero al mismo tiempo llevan en su programa electoral reducir la presión fiscal a los ciudadanos y reducir el impuesto a las grandes fortunas. ¿Cómo van a compatibilizar estas dos medidas?

R. Pues mire, el programa del Partido Popular lo que establece es una rebaja de la fiscalidad para las familias con renta de hasta 40.000 euros. Es decir, para las clases medias y para las clases obreras. Con lo cual esa rebaja de la fiscalidad se está estableciendo ahora mismo como plan de rescate para las familias, que han perdido un poder adquisitivo enorme durante la legislatura de Sánchez. Las familias, como todos sabemos, acudimos al supermercado y la cesta de la compra se ha incrementado en más de un 25%, las familias no llegamos a final de mes. Entonces esa rebaja de la fiscalidad se predica para las familias.

Con respecto a las empresas lo que se está hablando es establecer simplemente bonificación en las cotizaciones a la seguridad social, para fomentar la contratación y el empleo, para que cada vez haya más trabajadores cotizando a la seguridad social, ganando un salario y declarando IRPF. Entonces, por un lado, las rebajas que tú haces en materia de fiscalidad se compensan porque hay mayores cotizaciones en la seguridad social, porque hay mayor empleo, mayor número de trabajadores y porque hay también mayores declaraciones de IRPF. Por lo tanto, se puede equilibrar el sistema de ingresos y gastos. Por supuesto, que el Partido Popular tendrá que reducir deuda pública que ha sido multiplicada por el gobierno de Pedro Sánchez y entendemos que cuantos más cotizantes y más ocupados, más ingresos a la Seguridad Social y al Estado.

P. Durante esta campaña electoral y las pasadas elecciones municipales ustedes mostraron sus dudas acerca del sistema de voto por correo y han exigido medidas extraordinarias a la Junta Electoral Central. ¿Por qué creen que es un sistema con carencias?

R. Nosotros entendemos que el voto por correo es un voto seguro, un voto fiable y que está establecido de acuerdo con un procedimiento legalmente regulado. Por supuesto que confiamos plenamente en el funcionamiento de Correos. Cosa distinta es cualquier incidencia que haya podido ocurrir, que es una cuestión puramente incidental, no es ni muchísimo menos la regla general.

Pero dicho esto, es cierto que estamos ante unas elecciones generales, que hay dos millones y medio de personas desplazadas y que el uso del voto por correo es masivo. Simplemente el Partido Popular lo que está manifestando es que el gobierno tenía que haber planificado y tenía que haber reforzado la plantilla de Correos, haber acordado un dispositivo especial, dado que la ocasión lo requiere, para que hubiese el personal suficiente para gestionar todo ese voto por correo. Ahora bien, es cierto que nos tranquiliza que el gerente de Correos diga que evidentemente Correos va a poder afrontar esa carga excepcional y que se compromete a que todo el voto por correo que haya sido tramitado pueda llegar a las urnas para el día 23 de julio. Por tanto, nosotros estamos confiados en que eso va a quedar.

P. Por último, ¿cuáles serían los principales retos que se plantea el Partido Popular en caso de formar gobierno en la próxima legislatura?

R. Los principales retos del Partido Popular son recuperar a una España que está dividida, que está fragmentada y que, además, ha estado gobernada por partidos independentistas, por partidos que son herederos de ETA, que llevan en sus listas a candidatos condenados por delitos terroristas. Y, por lo tanto, queremos establecer una política basada en el sentido común, en la sensatez, en la unión de todos los españoles. Creemos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Lo que no podemos permitir es que nuestra política se marque por ese tipo de grupos, es decir, que la gobernabilidad de España esté en manos de esos partidos minoritarios que apenas representan un 5% de la población en España. Dicho esto, nuestro partido quiere recuperar el crecimiento económico real, quiere recuperar la generación de empleo femenino y juvenil, recordamos que tenemos una tasa de desempleo juvenil que triplica la media de la Unión Europea. Queremos también, por supuesto, recuperar la credibilidad internacional de nuestro país, la estabilidad y la neutralidad de nuestras instituciones. Es decir, el daño que ha hecho Sánchez poniendo a un Tezanos en cada una de las instituciones e interfiriendo en las distintas instituciones, como el poder judicial. Tenemos que recuperar la objetividad de nuestras instituciones públicas que están al servicio de los ciudadanos y no al servicio de intereses partidistas. Y fundamentalmente el Partido Popular quiere solucionar problemas y ayudar a los ciudadanos.