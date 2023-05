Los cinco años en los que el PSOE ha perdido casi todo su poder en Córdoba en favor del PP

En las antiguas redacciones de periódico en papel de Córdoba, antaño muy pobladas de periodistas, se solía repetir una broma. Cuando un periodista novato preguntaba quién gobernaba en tal o cuál pueblo, la respuesta siempre era la misma: “El PSOE, mientras no se demuestre lo contrario”. Los socialistas atesoraron siempre un enorme poder institucional en Córdoba, pero nunca como el que coleccionaron en el año 2018. Ese año llegaron a gobernar en el Ayuntamiento de Córdoba capital (con Isabel Ambrosio como alcaldesa), en la Diputación, en la Junta de Andalucía y hasta en el Gobierno de la Nación. Es decir, en todas las instituciones posibles.

Hasta el 1 de junio de 2018, el PP gobernaba en España. Aquel día se consumó, con éxito, la moción de censura contra Mariano Rajoy, que ganó Pedro Sánchez. Los populares perdieron así el control del Ejecutivo y de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. Y desde ese día, los populares se quedaron con escaso poder institucional. Cabra era el gran ayuntamiento de la provincia de Córdoba que controlaba el PP. Y poco más.

La remontada popular comenzó a finales de ese año. Y en cinco años, el PP ha logrado arrebatarle al PSOE casi todo su poder institucional en la provincia de Córdoba. El primer gran gobierno en caer fue el de la Junta de Andalucía, el que más competencias tiene. El PSOE ganó las elecciones pero no logró sumar. Un pacto del PP con Ciudadanos y Vox convirtió a Juanma Moreno en presidente de la Junta de Andalucía. En Córdoba, Moreno eligió a Antonio Repullo como su delegado del Gobierno. Los socialistas perdían así por primera vez en más de 40 años el control de la Junta de Andalucía.

2019 fue, como lo está siendo 2023, un gran año electoral. En los ayuntamientos, el PSOE perdió Córdoba capital en mayo. El PP pactó con Ciudadanos y Vox y José María Bellido fue elegido alcalde de Córdoba. Pero los socialistas mantuvieron la Diputación. El poder institucional se repartió entonces. El PP controlaba la Junta y el Ayuntamiento, y el PSOE la Diputación y el Gobierno, además de buena parte de los ayuntamientos de la provincia. A finales de año se celebraron elecciones generales. En Córdoba, los bloques de izquierda y derecha empataron en diputados, aunque el PSOE ganó en votos. Los socialistas lograron dos diputados y tres senadores, el PP dos diputados y un senador, Unidas Podemos un diputado y Vox otro diputado.

En 2023, el PSOE ha perdido más de poder: la Diputación de Córdoba. La institución provincial ya fue gobernada por el PP entre 2011 y 2015. En aquellos cuatro años, los socialistas controlaban la Junta de Andalucía, pero no el Ayuntamiento de la capital ni el Gobierno. Fue el momento, hasta ahora, de menor poder institucional del PSOE en la provincia de Córdoba.

Ahora, en las elecciones del 23 de julio, el PSOE se juega el Gobierno central. En caso de perderlo, en cinco años el PP le habría arrebatado todo su poder institucional en la provincia de Córdoba. Hasta ahora, y salvo los siete meses de 2018, ningún partido había atesorado tanto control institucional en la provincia de Córdoba.

