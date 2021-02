El cole de Montoro elimina el vídeo sobre Motos y el andaluz por los insultos hacia el presentador

El colegio San Francisco Solano de Montoro ha decidido eliminar el vídeo sobre Pablo Motos y su ridiculización del andaluz después de que el equipo directivo haya constatado la ingente cantidad de descalificaciones que el presentador de El Hormiguero ha recibido a través de las redes sociales. La viralidad que ha adquirido el vídeo en poco más de 24 horas ha hecho que miles de personas hayan mostrado su apoyo a Andalucía. Sin embargo, otros internautas también han emitido insultos que han provocado que el cole no se sienta "cómodo".

Un cole público de Montoro responde en un vídeo a Pablo Motos por ridiculizar el acento andaluz

Saber más

Según ha avanzado a CORDÓPOLIS el profesor y promotor de la iniciativa que ha dado lugar al famoso vídeo, Rafael Madueño, "el objetivo era que calara el respeto hacia el andaluz, que no se hagan chistes sobre nuestra forma de hablar. Se ha conseguido con creces porque se ha compartido por toda España y si esto sirve para que no se hagan chistes de ese estilo, bienvenido sea". Sin embargo, continúa, el centro escolar no quiere formar parte de las burlas que Motos estaría recibiendo a través de las redes sociales. "No nos arrepentimos del vídeo porque queríamos denunciar lo que dijo, eso sí", matiza.

"Habrá opiniones contrarias y que digan que no tenemos que quitar el vídeo, pero pensamos que es lo más correcto", explica Madueño, que asegura que tanto él como todo el colegio se sienten "abrumados" de la acogida que ha tenido el vídeo y del cariño que están recibiendo.

A pesar de esta decisión, el trabajo de la Brigada Policial Ortográfica va a continuar y seguirá detectando faltas de ortografía en las redes sociales y en prensa. Además, los menores y su profesor estarán muy atentos por si se produjeran, de nuevo, comentarios despectivos hacia el andaluz.