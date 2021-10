MAC ‘Aute Cuture’ X Rosalía

Rosalía presenta su primera colección para MAC Cosmetics titulada ‘Aute Cuture’. Toda una declaración sobre el poder del maquillaje y el de ser y vernos como nos gusta, como queramos, queriéndonos. Porque de esto va ‘Aute Cuture’, la canción, el videoclip y el conjunto de labiales, paletas, lacas de uñas y adornos de manicura que componen este lanzamiento de MAC Cosmetics creado por Rosalía.

Si hace más o menos un año la catalana universal debutó en MAC con el lanzamiento de la ‘Viva Glam’ Rosalía (línea de labiales cuyas ventas van destinas íntegramente a las personas que viven o están afectadas por el VIH/SIDA, a la comunidad LGBTQIA+ y a mujeres y niñas), ahora, en octubre de 2021, estrena ‘Aute Cuture’, su primera colección con MAC.

Con ocho labiales (cuatro mates y otros tantos líquidos), paleta para el rostro (cuatro iluminadores), más la paleta de diez sombras de ojos (mates y metálicos), la colección enamora a primera vista y se convierte en imprescindible en las distancias cortas, porque es 100% Rosalía, con tonos rojos y nudes, tierras y dorados, y una línea para uñas inigualable, con esmaltes y apliques para hacer maravillas de nail art.

Una pieza icónica de la colección es el modo Rosalía de la barra de labios más vendida del planeta, la Ruby Woo de MAC Cosmetics. “Me hace especial ilusión poder sacar una versión de la barra de labios que yo usaba de adolescente. Siempre usé la Ruby Woo, y en mi colección se llama Rusi Woo”, ha dicho Rosalía, en una entrevista con Ana Gándara para VOGUE, sobre su producto favorito de la colaboración de maquillaje que acaba de estrenar.

La cantante de ‘El mal querer’ confiesa que siempre ha disfrutado mucho del maquillaje. “A los 13 años empecé a maquillarme y a los 16, cuando empecé a hacer conciertos, nadie me maquillaba así que me lo hacía yo antes de cada show. Siempre he pensado que el maquillaje o el adornar tus manos o tus uñas es algo muy ancestral para los humanos, es una forma de expresión que valoro mucho. Y esta colección es para cualquier persona que quiera expresarse a sí misma con ella, hay tonos muy llevables, elegidos con mucho amor”.

“Para mí, las uñas son una extensión de mi personalidad, y dependen del día. Los días que voy al estudio, las llevo más funcionales, más cortitas, como más minimal, porque así me concentro más y puedo tocar mejor los instrumentos. Pero los días que tengo que subirme al escenario, las llevo muy largas y así me vengo arriba. Para mí es como una forma de feminidad radical y, sobre todo, le tengo mucho amor y mucho respeto a los nail artists”.

Además, está sabrosa porque ‘Nuez moscada’, ‘Spicy pimentón’, ‘Canela en rama’, ‘Achiote’, ‘Azafrán’ o ‘Café con leche’ son algunos de los nombres de los productos a los que Rosalía ha bautizado con términos culinarios y muy de las dos orillas del Atlántico. “Me encanta cocinar, me lo paso muy bien, para mí es como un juego, y maquillarme también lo es. Cuando pones sazón en los platos, estás potenciando su sabor, y cuando pones color en tu rostro, es lo mismo. Suelo inventarme las recetas a mi manera mientras cocino y suelo experimentar con los productos de maquillaje de la misma forma”.

'Aute Cuture' se ha puesto a la venta en la web de MAC Cosmetics España el viernes 1 de octubre (antes que en ningún lugar); y a partir del día 4, lunes, lo hará en sus espacios físicos, incluidas las tiendas de MAC del Corte Inglés.

