Chris Appleton (Color WOW)

Quédate con su nombre y también con su marca. Chris Appleton es uno de los estilistas más reconocidos y respetados de Hollywood; pero no solo entre las estrellas como Jennifer Lopez y en la alfombra roja, sino por millones de bellas melenas de medio mundo, porque la firma de la que es director creativo, Color WOW, eleva tu pelo.

¿Qué puede hacer Color WOW por ti, siempre y este verano? Todo. Comenzado por salvarnos del pelo de playa y piscina. Doy fe.

Color WOW llegó hace muy poco a mis manos en forma de muestras obsequio de Sephora. Había escuchado maravillas de estos productos. Y efectivamente, al probar el champú y el acondicionador Color Security he comprobado que la fama es merecida.

La línea de Color WOW ofrece cuidados para todo tipo de cabello (lisos, ondulados, rizados, finos, gruesos) y está en continua innovación, gracias a su rostro más conocido, Chris Appleton; su fundadora y CEO, Gail Federici, y el responsable de la formulación en el laboratorio, el Dr. Joe Cincotta.

Un punto fuerte de la firma es que sus productos no tienen alcohol, ni parabenos, ni sulfatos, tampoco gluten. No afectan al cabello teñido sino que cuidan al color; son veganos y no experimentan con animales. Otro importante son sus contenidos en redes sociales (https://www.youtube.com/watch?v=i5b1AT2OoW8), que enseñan desde cómo cuidar el cabello a técnicas para conseguir muy buenos resultados peinándonos en casa.

Siempre en expansión, acaba de lanzar Xtra Large (https://www.colorwowhair.com/us/voluminous-hair-volumize-flat-hair-xtra-large.html#608=267), para dar volumen a las melenas XL. Y con la firma del propio Appleton + Color WOW, ha nacido el prodigio azul llamado “MONEY” (https://www.colorwowhair.com/us/deep-conditioning-hair-treatment-chris-appleton.html#608=320), una mascarilla que aporta el brillo y la apariencia de un cabello “caro”. Lo mejor es que se consigue gracias este producto asequible, a base de un complejo de proteína vegetal hidrolizada, y libre, además, de ceras, aceites y polímeros.

Los kits de viaje de Color WOW son perfectos para lucir pelazo durante las vacaciones y conocer mejor a una firma imprescindible que podemos adquirir en Sephora (https://www.sephora.es/buscar?q=COLOR%20WOW), Amazon o Lookfantastic (https://www.lookfantastic.es/brands/color-wow.list?affil=thgppc&kwds=43700053484446819&thg_ppc_campaign=71700000066640297&adtype=&product_id=&gclid=CjwKCAjw9aiIBhA1EiwAJ_GTSian7FaChbJqpHnrmjMRZ_Xue4SgWbV67fI8OVNw0gc7Bd_zrhC6-xoCtRwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&pageNumber=2). Sin dudar me lo llevo.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación