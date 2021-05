Tiempo y pasatiempos

La semana pasada fui a ver un concierto de Fran Perea en el teatro Avanti. El tío se pasó 2 horas tocando sus canciones en acústico y sin banda. Hay que ser muy bueno para hacer eso y tengo que decir que salí bastante encantado.

Volviendo a casa, mi pareja me hablaba de Fran en Los Serrano y de cómo probablemente este éxito como actor interfirió en su carrera como músico que a la luz de lo visto debería ser prolífica. Yo le dije que nunca había visto esa serie, no por la serie en sí, sino porque en casa de mis padres no se veía la tele por la noche. Ni vi los Serrano, ni Médico de Familia , ni el Mississippi ni Crónicas Marcianas ni nada.

Nuestro Rubicón televisivo estaba marcado a las 10:00 de la noche y de ahí no podíamos pasar.

Esta norma, aparte de privarme de haber conocido a Fran como actor, o a otros personajes de late show como el padre Apeles, Rappel o La Veneno, me dejó bastante tiempo para hacer otras cosas como dormir, leer o tocar la guitarra. Cosas que yo decidí hacer porque no tenía el pasatiempo fácil de la tele (ni internet).

Viéndolo ahora, creo que salí ganando con el cambio.

Después vinieron las series en DVD, me compré Los Soprano y me la vi completa al menos 5 veces. Recuerdo bromear con mi amigo Dani diciendo que "podía haberme sacado unas oposiciones con el tiempo que dediqué a ver la serie".

Ahora tenemos Filming, Netflix, HBO, YouTube, Prime, Rociíto etc etc. Plataformas de entretenimiento todas ellas compitiendo por nuestra atención y tiempo. Proponiéndonos que nos sumerjamos en la vida de una chica que juega al ajedrez, los problemas sucesorios de una familia de billonarios o en cómo dieron caza a un asesino de mochileros en Bangkok.

Últimamente me planteo el coste de oportunidad que tiene este entretenimiento. ¿Y si llego a casa y en vez de ver un capítulo de una serie me leo un capítulo de un libro? ¿Y si toco un rato la guitarra? ¿Y si me pongo un disco de los que hace años que no escucho y simplemente dejo pasar la noche?

Llevo un tiempo practicándolo y mi sensación es que he transformado pasatiempos en tiempo. He dejado de meterme en la vida de los demás y ahora estoy más metido en la mía.

Y, no se si será el destino o la casualidad, pero a medida que escribo suena en mi equipo La copa de Europa de Los Planetas cuya letra bien podría resumir y sustituir a todo este artículo. Que maravilla.