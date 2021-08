Aparentemente el CEO del banco Euro Exim Bank, Sanjay Thakrar escribió en una red social:

“Un ciclista es un desastre para la economía del país:

No se compra un coche, tampoco tiene que pedir un préstamo para comprarlo, no necesita seguro ni echarle gasolina, gasta muy poco en revisiones y taller, no gasta en parkings, no causa accidentes graves, no requiere de grandes carreteras. No engorda.

Las personas sanas tampoco son necesarias ni útiles para la economía. No compran medicinas. No van a hospitales ni a médicos. No se agrega nada al PIB del país (producto interno bruto). Por el contrario, cada nuevo restaurante McDonald's crea al menos 30 puestos de trabajo: 10 cardiólogos, 10 dentistas, 10 expertos en nutrición y, obviamente, los puestos de trabajo para las personas que trabajan en el restaurante".

Elija con cuidado: ¿la bicicleta o McDonald's? Vale la pena considerarlo.

PD: Caminar es aún peor. ¡Los peatones ni siquiera compran bicicletas!”

Lo mismo Sanjay tenía un mal día después de un consejo de administración donde le apretaron las tuercas más de lo deseable, pero se dio cuente y expresó magistralmente que una sociedad abocada a una economía que sólo se sostiene si crece continuamente, es una sociedad que acaba sirviendo a esta economía y no al revés.