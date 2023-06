El trasvase

En menos de cinco años, el PP de Andalucía se ha convertido en lo que fue el PSOE. Y no solo por el enorme poder institucional que atesora después de las elecciones del domingo pasado, que también, sino por cómo ha comenzado a funcionar.

En política está todo inventado. O casi. E incluso en la época de las redes sociales, de los bulos por whatsapp o de la “alerta antisanchista” (que también funcionan) cuando se hace la política de siempre se acaba teniendo éxito. Y la política de toda la vida pasa por estar en los sitios con la gente. Y eso es algo que el PP le ha ganado al PSOE en los últimos años.

En la Transición hubo una película malísima pero con un título genial: Que vienen los socialistas. España se preparaba para lo que llegó después: un tsunami del PSOE en forma de votos y poder institucional que en Andalucía ha llegado a durar cuatro décadas. Después de 40 años, los padres de aquel éxito o se han jubilado o se han muerto, y los hijos, bueno, ya sabemos qué es lo que pasan con los hijos cuando heredan el negocio.

En los últimos años la edad media de los nuevos afiliados al PSOE no debe ser inferior a los 40 años, y soy generoso. Los socialistas se han dejado por un camino doloroso de divisiones internas un buen tesoro de militantes y cargos muy preparados. Y eran esos militantes los que estaban en la calle, los que de una manera u otra llevaban su política a cada rincón de Andalucía. Eso ya no pasa.

En las ciudades, el contacto del alcalde o los concejales con los vecinos es difícil. Pero hubo un tiempo en el que yo creo que Rosa Aguilar llegó a besar o estar cerca de casi cada vecino de Córdoba. No digo que a la vez, pero sí que cuatro años dan para mucho. En los pueblos ya vemos dónde ha habido alcaldes que han aguantado el tsunami anti Pedro Sánchez: los más arraigados, los que menos sapos se han tenido que tragar y los que más cerca han estado de sus vecinos.

El PP, creo, ha aprendido la lección. Ha tenido 40 años de oposición para emular los éxitos del PSOE, que quiere repetir ahora. Sus gestos, sus declaraciones y la mayor parte de sus políticas las podría firmar cualquier socialista de hace apenas diez años. Pero también corre el riesgo de morir de éxito. Las mayorías absolutas las carga el diablo y al PP siempre le han sentado mal.

Ahora, el PP no tiene red. Pase lo que pase en el Gobierno, tienen un enorme poder institucional. Y ya no hay a quien echarle la culpa de que algo no salga bien. Y como le ocurrió al PSOE, otro riesgo: los populares también han sufrido una enorme sangría de militantes y cargos que abandonaron sus filas. A algunos los está recuperando. Pero si se impone la mediocridad habrán aprendido muy rápido del PSOE... a perder las elecciones.