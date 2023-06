El 15M al revés

El 15M en España lo cambió todo. Pero como en la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El Gatopardo, todo cambió para que todo siga igual. El 15M fueron muchas cosas pero la principal fue una masiva contestación contra una clase política que ya no representaba, o eso se pensaba, a la ciudadanía. En lo más crudo de una salvaje crisis económica millones de ciudadanos se sentían infrarepresentados en las instituciones públicas y privadas. En parte, también, fue el golpe sobre la mesa de una generación sobre la anterior, de los veinte y treintañeros que le decían a los de arriba que se apartaran, que era su turno.

El 15M llenó plazas pero pocos recuerdan que durante aquellas primeras protestas masivas el presidente del Gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero y que después llegó la enorme mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy. El movimiento tardó unos años en cuajar y en ponerlo todo patas arriba. En 2014 se fraguó Podemos como partido y en parte Ciudadanos captó gran parte del descontento de un votante más moderado o conservador. En la política todo derivó en una crisis de un bipartidismo que estuvo muy cerca de naufragar. El PP tocó fondo en 2019 (hace tres cuartos de hora) y el PSOE en 2016. Los populares estuvieron muy cerca de verse sorpasados por Ciudadanos, que en vez de pactar con el PSOE lo hizo con el PP (lo que provocó su prematura muerte política). Los socialistas se enfangaron en una guerra fratricida de unas primarias que le provocaron una enorme crisis y que ahora están pagando, con un híper liderazgo y unas agrupaciones locales que poco o nada pueden decidir. Ni siquiera han sido consultadas sobre el cambio político con respecto a Marruecos y el Sáhara Occidental.

A su izquierda, el espacio político de Podemos y ahora Sumar vive otra tremenda lucha a cara de perro en la que todo lo que se debate se resumen en quién va en la lista. No en el cómo ni por supuesto en el famoso “programa, programa, programa” de Julio Anguita. El espectáculo está siendo bastante lamentable. Y esto está provocando que el votante que acuda al 23 de julio vaya de todo menos ilusionado. Se votará contra algo, no a algo, supongo.

Y esto es quizás lo más triste de todo. El 15M vino a cambiar esas cosas, a que se contara con la gente, a que lo importante fuesen las políticas y no quién las hacía, a que los votantes pudieran participar más que acudiendo a las urnas de vez en cuando. Nada de eso está pasando ahora y no seré yo el que diga que no se cambiaron cosas. Algunas han funcionado muy bien. Otras, como las primarias, bastante mal. Al final, son un todo o nada, y dividen más que unen.

Aún está por ver lo que ocurrirá el 23 de julio (aparte de que hará mucho calor en Córdoba), pero es bastante probable que el tsunami conservador arrase también en España. No es una excepción. Está ocurriendo en todo el mundo, en mayor o menor medida. Lo que no sé qué ocurrirá es en lo que quede del 15M, si es que algo sigue en pie después de todo lo que está pasando.