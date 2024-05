Feria del “polvaral”: 30 años después

Se acabó. No tengo que ser Tezanos para afirmar - sin equivocarme- que este año se ha batido el récord de afluencia de público a la Feria. 30 años después de mudarnos del centro los cordobeses de todo tipo y cada vez más foráneos, seguimos respondiendo como si la vida nos fuera en ello.

A mí “el polvaral” no me gusta, por más que me insistan en las bondades del sitio. Y sobre todo no me gusta cuando llega la hora de ir y no encuentro jamás un taxi que me lleve y cuando vuelvo y ya no soy esa, como diría María Trini, sino otra señora bien distinta recubierta de polvo hasta lo más hondo. Es como hacer el camino del Rocío pero en plan mona y con tacones.

La pregunta es ¿hemos evolucionado adecuadamente en estas tres décadas? Hombre, pues depende. Hay cosas que han mejorado exponencialmente y otras que no las mejora ni pirri, por más gobiernos municipales que vayan llegando y más años que pasen. Si yo tuviera que puntuar, estas serían la notas.

Aucorsa, un sobresaliente. Al cabo de estos años, el servicio de autobuses es espléndido y la alternativa barata y eficaz al problema real de la falta de taxis. Nos traen y nos llevan desde los barrios con buen talante y un flujo continuo de esos 13 autobuses que hacen el recorrido. Además, lo compatibilizan con las líneas regulares y cinco líneas de madrugada a barriadas periféricas. Chapó.

Sadeco, un notable muy alto. Solo el vídeo de cómo limpiaron el botellón del río desde las 6 de la mañana a las 11:30 y cómo recogieron los restos infames del mismo - y no lo digo por el evento en sí, que también, sino por esos hijos (si, hijos …) que hemos criado y se van tan frescos dejando el recinto en semejante estado - ya lo merece. Aún queda un pelín de margen de mejora para más efectivos y papeleras. Eso sí, lo de instalar en la entrada de la feria, junto a la portada, los aseos públicos, de traca. Pero, vamos a ver ¿a quién se le ocurre poner el water de su casa en el recibidor? Por favor, que alguien con un pelín de sentido estético lo remedie otro año.

Un notable cada vez más raspado para el paseo de caballos. Creo que estamos evolucionando a la inversa. Este año he visto muchos menos caballistas y carruajes ¿Por qué? … Córdoba, la ciudad del caballo, donde están las mejores yeguadas, donde hay más historia y tradición ¿cada vez con menos coches y caballistas? ¿será que esta feria evoluciona hacia un modelo de macrodiscotecas, cada vez más incompatible con el modelo tradicional?

Un seis raspado para las casetas. Muchas menos este año. En el paseo en carruaje que me di un día comprobé perpleja cómo a las cinco de la tarde hay muchas casetas cerradas a cal y canto. Su objetivo, solo la noche, las copas, la música atronadora y hacer caja. Cuidado, que cada vez hay más casetas sin alma y hasta las que parece que la tienen, son en realidad solo máquinas registradoras.

Un suficiente ramplón para los árboles del recinto. ¿Es que no van a crecer jamás lo bastante como para darnos una sombra decente? Es como si en vez de fertilizantes alguien por las noches les echara matarratas. ¡Que no hay manera!

Y suspenso rotundo para el “polvazo” de la feria … ¿no hay tratamientos? ¿y regar un poquito? No puedo comprender cómo no se prepara ese suelo unos meses antes al menos. No pido que como en Jerez el recinto se cierre todo el año y se trate para cuando llega la feria, con esos árboles frondosos y ese albero bien pisado, pero, hombre, un poquito de algo que nos evite el “emborrizamiento” masivo.

La nota al servicio de taxi la ponen ustedes, que yo no me atrevo. La última vez que dije algo me calló la del pulpo. Está claro que aquí somos diferentes a Málaga, Sevilla o Granada que tienen servicios como Uber a Cabify ... ¿lo que es bueno en estas ciudades no es bueno para nosotros? … Me lo expliquen.

Cuidadín, que este año ha funcionado una red de particulares, normalmente chicos jóvenes que con sus coches se han ganado un dinerito realizando recogidas a domicilio y traslados a la feria con reserva de hora y día. Si, como lo oyen. Y es que ponerle puertas al campo tiene eso, que agudiza el ingenio.

¡Nos vemos la próxima!... Me voy a poner en remojo lo que queda de mis trajes, a ver si consigo que suelten el polvo para el año que viene.