La cuarta cultura

“Eso es como comparar a dios con un gitano”. La frase la soltó un asesor político de una gran presidenta autonómica de derechas. Hará diez años de aquello y me acuerdo como si fuera ayer mismo.

Yo le había hecho una pregunta y el asesor contestó con aquella opinión de mierda. Había más gente delante. Algunos rieron la gracia. Yo, en cambio, no supe qué decir. Así que me quedé callado.

Poco después de aquello, en otra rueda de prensa, un diputado provincial por Guadalajara dijo irónicamente en una rueda de prensa: “¿Qué somos, andaluces?”. Aquella vez, sin embargo, sí que reaccioné. Y el diputado me pidió perdón personalmente.

Ha pasado diez años de aquellos dos episodios y sigo recordándolos.

Todavía me pregunto por qué no le pinté la cara rosa a aquel asesor. Por qué me quedé callado ante un comentario así. Seguramente, por inercia.

Mi silencio de aquel día es el mismo que se le aplica a gran parte del pueblo gitano. No hoy. Desde hace siglos. Por eso ellos tienen un día internacional del pueblo gitano, que fue este jueves, y nosotros tenemos 364 días del payo andaluz o español.

No he estado atento, pero apostaría a que España se ha llenado de actos de apoyo al pueblo gitano romaní. Algunos, estoy seguro, de carácter netamente folclórico. Habrá algún político o autoridad que haya dicho: "qué bien bailan/cantan estos niños". Después, habrá aplaudido fuerte y se habrá montado en su coche oficial. Y a otra cosa.

Y hoy, en algún lugar de España, probablemente en alguna clase de instituto, en algún colegio o, incluso, en alguna conferencia, se seguirá hablando de la España de las tres culturas: cristiana, judía y mora. No se mencionará la cuarta. Se volverá a silenciar lo gitano.

Hasta que no se empiece a hablar de la España de las cuatro culturas, seguirá habiendo quien compare peyorativamente a dios con un gitano y quien calle ante semejante opinión de mierda.