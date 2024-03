Denuncia por el estado de la calle San Juan de la Cruz

Este es el lamentable estado de suciedad y abandono de una calle semicéntrica de Córdoba, la calle San Juan de la Cruz paralela a la avenida de las Ollerías. Los escombros y restos que se ven junto al número 6 llevan desde hace meses (antes de este año incluso) las cajas de cartón no, sólo llevan 1 día, pero el abandono del sitio incita a los incívicos a dejar toda clase de cosas: colchones, muebles, electrodomésticos, etc., que se quedan ahí varias semanas hasta que por fin los retira Sadeco, pero no los escombros. En el lateral junto a los contenedores se pueden ver también cascotes que continuamente se van cayendo de la pared que a la vista está su estado lamentable y desde hace varios años, con el peligro de derrumbe algún día. Esos cascotes que se caen de la pared, sobre todo cuando llueve, se quedan ahí durante semanas, ya que los servicios de limpieza de Sadeco pasan y no los retiran hasta que un día lo hacen, lo que hace que una vez más los incívicos (que no son muchos, pero sus actos se ven) dejen por los suelos todo tipo de objetos, aunque si estos están al lado de los contenedores si los retira Sadeco diariamente. No sé de quién o de quienes será la propiedad de las casas afectadas ni quién debe ser el organismo que obligue a su mantenimiento, pero es tercermundista ver todos los días semejante adefesio. Por mi parte he mandado escritos a Infraestructuras del Ayuntamiento, a Urbanismo y al correo genérico del Ayuntamiento, sin evidentemente ninguna suerte hasta el momento.

Y esto es sólo lo más llamativo del abandono de esa calle, pero hay más: cuando se entra desde Ollerías, la acera derecha en su primer tramo en vez de losetas reales las tiene dibujadas sobre cemento de cuando hicieron una obra hace un montón de años y hay que ir con cuidado si se transita por esa acera. Y al terminar ese tramo se llega a una especie de glorieta ensanche que sólo sirve ahora como aparcamiento un poco caótico.

Alejandro Bolaños (vecino)