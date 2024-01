El viaje de mi tele

Me he comprado un televisor. La razón era bien sencilla: se me había roto el anterior televisor. Bastante duró, el pobre, a pesar de su aspecto ligero y casi frágil. Apenas he mantenido el duelo por él, a pesar de que me dio alegrías: victorias de mi equipo, películas buenas, juegos olímpicos, documentales interesantes… Lo he enterrado con honores en un “punto limpio”. Ignoro ahora que harán con sus partes los forenses tecnológicos; si alguno de sus órganos servirá para un primo microondas, o una tableta, o un smartphone, o para nada. Me gustaría creer en el animismo circular, pero no lo tengo claro.

Mi tele nueva tiene un nombre oriental. Coreano, creo (Coreano del Sur, obviamente). La he comprado (me gustaría haberla adoptado) en el centro comercial de mi barrio de nombre francés; el comercio, no el barrio.

También es ligera y de aspecto frágil. Y me pareció barata.

Es curioso: me parece muy barato el televisor y no el litro de aceite de oliva, las alcachofas, las cerezas o los piñones para hacer una salsa pesto, que me parecen definitivamente un dispendio y un sindiós.

Y eso que a mi nuevo televisor le presumo un viaje azaroso desde el origen hasta el salón de mi casa.

Lo veo recién nacido en una nave de montaje, empaquetado después en poliespán con burbujitas, cubierto de cartón con inscripciones en tinta negra, estabulado en un contenedor metálico, subido después con una grúa a bordo de un buque carguero y echado a la mar oceana.

Con todas las tribulaciones, incluidas tempestades, mala mar, ataques de los hutíes yemeníes en el Mar Rojo, respuestas, si se puede decir así, de británicos y americanos, piratas de nuevo cuño y funcionarios de aduanas, la tele está hoy en el salón. Fascinante.

Enciendo la tele y me da conversación. Se presenta; dice que es una “Smart TV” y que, si pantalla a pantalla le voy haciendo caso, ella al final me obedecerá y seremos felices y fieles el uno a la otra hasta que la obsolescencia nos separe.

Smart significa “listo” o “inteligente” en inglés. Así se autodefine mi tele, con un par.

Yo debo ser el gilipollas, la parte débil de esta relación. Al fin y al cabo, mi televisor se ha recorrido más de medio mundo en circunstancias muy adversas hasta llegar a estar frente a mi sofá.

No sé si es más o menos listo, pero si sé que es atrevido y valiente.

Sobre todo comparado conmigo, que apenas salgo del barrio.