¿Por qué no me mira a la cara? Rocío de Meer — Candidata de Vox por Almería

Existe un mito que atribuye al avestruz el sorprendente comportamiento de esconder la cabeza bajo tierra cuando se acerca un peligro inminente. Según esa fábula, si no ves la amenaza, la amenaza desaparece. El mito de la avestruz es una estupidez sin fundamento etológico, pero encaja como un guante en la extraña conducta que el señor Francisco Sierra exhibió en el debate a cuatro organizado por Canal Sur la semana pasada.

El candidato número uno por Sevilla de Sumar trascurrió todo el debate sin mirar a la representante de Vox, que se encontraba justo a su izquierda. Y cada vez que Rocío de Meer se dirigía a él para intentar rebatirle cualquier argumento, el señor Sierra volcaba su cabeza hacia la derecha, en la creencia, previsiblemente, de que si no veía a la candidata de Vox, la formación ultra se desvanecería de la faz de la Tierra como un azucarillo.

La señora De Meer no es la Madre Teresa de Calcuta. Nieta del coronel Carlos de Meer, patrono de la Fundación Franco, no ha tenido empacho en compartir en Twitter vídeos de propaganda nazi de una siniestra agrupación denominada Amanece Europa, que tilda de “negroides” a los inmigrantes africanos y difunde inquietantes teorías de la conspiración planetaria.

En una de sus tiernas proclamas digitales, la candidata ultra por Almería señaló lo siguiente: “Polonia no alimentará extranjeros mientras nuestros hijos pasan hambre. Hay una Europa fiel a sus raíces. Que no se arrodilla ante la dictadura progre”. Como ven, la señora De Meer no es una entusiasta de la literatura romántica ni abraza el discurso de la fraternidad de los pueblos del mundo.

El señor Sierra podría haber desnudado las miserias filonazis de la diputada con un simple soplido de pulmón. Para eso es catedrático de Teoría de la Comunicación por la Universidad de Sevilla. Pero, por razones de vaya usted a saber, practicó la técnica del avestruz y convirtió a una presunta esbirra del Führer en una educada señora a la hora del té. En política, ya lo dijo Tarradellas, se puede hacer de todo menos el ridículo. Pues eso.