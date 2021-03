Veterinaria militar, una de las salidas profesionales que el Ejército ofrece a los egresados de la UCO

En Córdoba estaremos hablando de Ejército durante mucho tiempo. La consecución de la base logística militar se antoja todo un revulsivo para la sociedad y para la generación de empleo, además de la apertura de nuevas puertas para los egresados de la Universidad de Córdoba (UCO). Así, para acercar a los jóvenes las futuras salidas profesionales de sus carreras, Fundecor continúa con su jornada de charlas que le ha llevado hasta el Rectorado de la UCO, donde los alumnos de Veterinaria conocieron de primera mano experiencias de veterinarios en el Ejército.

La jornada comenzó con la intervención del General de Brigada veterinario, Alberto Pérez Romero, que impartió la conferencia La veterinaria militar: presente y futuro. Posteriormente ha sido el turno de la Teniente veterinaria, Gema Mendiola Muñoz, que explicó a los asistentes su experiencia de ingreso en el Ejército y los primeros años en el puesto.

Para el General de Brigada, el trabajo de un veterinario en el Ejército es básicamente "el de la salud pública, que en estos momentos es tan necesaria". Aunque la razón de ser de esta profesión es el cuidado de los animales, la profesionalización y las necesidades han llevado a que el abanico sea aún más grande y abarque cuestiones como la seguridad ambiental y animal. Actualmente, el Grado de Medicina es el único que puede realizarse dentro del Ejército, lo que ha permitido que las Fuerzas Armadas se abran más a las sociedad civil. "Es un elemento que ha marcado un antes y un después", apuntó el General.

Por su parte, el catedrático de Veterinaria y Teniente Reservista voluntario, Librado Carrasco, se ha referido a "lo revolucionario" que será para la ciudad la futura base logística. "Es algo que las instituciones tienen que aprovechar y no sólo para dar trabajo a las empresas auxiliares, sino que hay que pensar en la generación de startups y en que la Formación Profesional se adapte a los requerimientos que hagan falta", comentó el también presidente de Fundecor, que destacó el incremento de "población tecnificada" de la que disfrutará Córdoba en los próximos años.

Asimismo, el presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Muñoz, destacó la alta profesionalización en Veterinaria militar, "donde el 40% de los trabajadores tienen el grado de Doctor", y 2la importancia del trabajo en bioseguridad, investigación, microbiología y el abordaje de la zoonosis". Por último, la decana de la Facultad de Veterinaria, Rosario Moyano, ha transmitido a los estudiantes que la veterinaria "es una forma de ser y una entrega al compromiso con la sociedad".

El acto lo cerró Librado Carrasco Otero, catedrático de Veterinaria y Teniente Reservista voluntario, que impartió la conferencia Programa Rocinante: la asistencia veterinaria como actividad de cooperación cívico militar (Cimic). Carrasco explicó la idiosincrasia del Líbano, país donde se desarrolla el Programa Rocinante, llevado a término por españoles bajo la bandera de UNIFIL (creada en 1978 para confirmar la retirada de Israel del Líbano y prestar asistencia al Gobierno del Líbano para que restableciese su autoridad en la zona). El objetivo de este programa es evaluar las condiciones de los animales y de las explotaciones, establecer el diagnóstico de las enfermedades, conocer que tratamientos se estaban empleando y recomendar medidas de prevención y control.

Durante los años que lleva en marcha este programa, se han impartido charlas y talleres formativos a ganaderos, se ha elaborado material didáctico, se han establecido censos ganaderos, impartido conferencias y actividades formativas a los estudiantes de la Facultad de Veterinaria de Beirut y se ha contado con la implicación de las autoridades locales y gubernamentales. Carrasco comentó que tras la implicación de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, han participado en sucesivas misiones delegaciones de las Facultades de Veterinaria de Zaragoza, CEU Valencia, Extremadura, Murcia, Complutense, Autónoma de Barcelona, con un total de 61 profesores, 9 estudiantes españoles y 45 estudiantes libaneses implicados.

