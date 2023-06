Personas con discapacidad intelectual en el mundo laboral: el reto de UCOincluye

La Universidad de Córdoba (UCO) ha demostrado por segundo año consecutivo su responsabilidad social a la hora de dar cabida a una nueva promoción de estudiantes con discapacidad intelectual en el curso de capacitación profesional UCOincluye, donde han desarrollado sus habilidades personales y profesionales con el objetivo de poder integrarse en el mundo laboral.

La directora del área de inclusión de la Universidad de Córdoba y directora del curso, Carmen Cruz, ha explicado a este periódico en los momentos previos a la graduación de estos alumnos, que el programa tiene un doble objetivo, “el desarrollo personal y la inserción laboral. Además, el objetivo más importante es conseguir que la universidad sea más inclusiva”. Para todos los implicados en este programa, profesores, familias, alumnos y empresas, lo primordial es que “las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a la universidad como estudiantes de pleno derecho”, ha recalcado.

En este sentido, la directora de programas por universidades y promoción del talento de la Fundación ONCE, Isabel Martínez, ha señalado que “hablamos de un grupo de jóvenes que tradicionalmente han sido vetados de la universidad”, por lo que esta experiencia les ha permitido “encontrar un espacio en el que son tratados como iguales, con respeto. Se les enseña con unas metodologías accesibles y disfrutan de la oportunidad de socializar y crecer en un ámbito tan privilegiado como la universidad”.

Una inclusión real

Durante este año han podido realizar prácticas en diferentes empresas, las cuales han recibido un reconocimiento durante la graduación de esta promoción. “La clave es que las prácticas se realizan con apoyo de preparadores laborales y no se hace en centros especiales de empleo, sino en empresas ordinarias”, ha explicado Cruz, quien ha apuntado que “esta es la verdadera inclusión. Trabajar en contexto similares al resto de trabajadores, tan solo con las adaptaciones necesarias”.

La madre de uno de los graduados, María Dolores Regadera, ha comentado que “para ellos era un reto poder ir a la universidad y sentirse plenos como personas. Ha sido un proyecto excepcional”. A lo que ha agradecido a la Fundación ONCE por permitirles esta entrada en el mundo laboral a través de la empresas cordobesas. “A lo mejor pronto les ofrecen un puesto laboral, aunque si las salidas laborales ahora están mal, para ellos quizás sea un poco más difícil”, se lamenta.

La decana de la facultad de Ciencias de la Educación, María del Mar García, ha felicitado en su discurso a los 17 estudiantes por su esfuerzo y actitud. Asimismo, los ha calificado como “estudiantes ejemplares con ganas de aprender. Aprovechando al máximo todas las oportunidades”. “Sois ejemplo de que los límites los pone la sociedad y no las personas”, ha expresado con alegría.

“La inclusión es la esencia de nuestras titulaciones”, ha matizado la decana. En esta segunda edición, se han incorporado nuevas asignaturas y para el próximo curso se abordarán temas de emprendimiento, autoempleo y orientación al empleo público, ha adelantado Cruz.

Un proyecto consolidado

Desde la Fundación ONCE, promueven el proyecto Unidiversidad, que ya está implantado en 31 universidades españolas. “Es un programa muy estratégico y determinante para el futuro de los jóvenes con discapacidad intelectual, que son los que más difícil lo tienen en el sistema educativo y en el mundo laboral”, ha explicado Martínez. Considera que “abrir este camino no ha sido fácil, pero una vez que hacen este recorrido no hay retorno”.

En el acto de graduación ha estado presente el rector de la UCO, Manuel Torralbo, quien ha felicitado a los estudiantes y ha mostrado la apuesta de esta institución pública por la inclusión real de personas con discapacidad intelectual.

La directora del programa ha animado a los próximos alumnos a que se unan al programa. “Aquí tienen su casa”, ha comentado mientras señalaba la ilusión y ganas de estos jóvenes dispuestos a salir a un mundo laboral adaptado a sus posibilidades.