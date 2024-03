Una franquista, un oso de peluche… y así hasta ocho

Hay semanas en que un estreno potente eclipsa al resto. Y otras, como es el caso de la que nos ocupa, en el que las salas se reparten de forma más equitativa entre diferentes propuestas. No nos podemos quejar por cantidad, por variedad y, ya lo iremos comprobando, por calidad.

Barriendo para casa, vamos a empezar hablando de un estreno español, Tratamos demasiado bien a las mujeres, ópera prima de Clara Bilbao, que cuenta con un reparto espectacular, encabezado por Carmen Machi, Antonio de la Torre y Luis Tosar.

Un día del otoño de 1945, un grupo de maquis a la fuga toma la estafeta de correos de un pueblo de montaña, donde Remedios Buendía, franquista hasta la médula, se prueba su vestido de novia. Remedios tendrá que demostrar hasta dónde puede llegar defendiendo sus valores y su patria. Estos descamisados no van a poner en peligro su boda.

El largometraje es una comedia negra que se adentra en la posguerra con un tono disparatado y ácido. El guion adapta un best seller francés,

On est toujours trop bon avec les femmes, de Raymond Quenea, que ambienta la historia en la Guerra de Independencia irlandesa de 1916. Cambiamos el idioma y el contexto a la España franquista, pero el ánimo salvaje del texto original permanece.

Hemos visto el mal encarnado en casas, muñecos, ordenadores, coches, pelucas, etc. y ahora, en Imaginary, le toca el turno a un tierno oso de peluche.

Jessica, una reputada escritora e ilustradora de literatura infantil, vuelve con su familia a la casa de su infancia y Alice, su hijastra, encuentra en el sótano a Chauncey, un oso de peluche por el que empieza a sentir una extraña fascinación. A medida que el comportamiento de Alice se va volviendo más inquietante, su madrastra se da cuenta de que Chauncey es mucho más que un inofensivo juguete. Todo surge de que Jessica tenía una amiga imaginaria de la infancia, a la que estaba especialmente unida, y ésta sigue muy enfadada con ella porque se mudó y la abandonó.

Con lo difícil que es mantener el contacto con los amigos de carne y hueso, ahora también hay que acordarse de los imaginarios.

En la línea de grandes películas en las que el deporte es el trasfondo de una tragedia personal y familiar, como El luchador o Yo, Tonya, El clan de hierro cuenta la historia real de los hermanos Von Erich, que hicieron historia en el competitivo mundo de la lucha libre profesional a principios de los años 1980.

Bajo la sombra de su dominante padre y entrenador, cuatro hermanos que crecen en un rancho de la América profunda buscan la inmortalidad en el escenario más importante del deporte, mientras viven sus propios dramas en el seno de una sociedad que obliga a reprimir el dolor, especialmente el de los varones.

Dirige Sean Durkin y protagoniza Zac Efron, que ha ido pasando con el tiempo, de niño mono, a parecerse cada vez más al mítico Lou Ferrigno, el Hulk de mis tiempos.

También basada en un caso real, la mexicana Radical cuenta la historia de un maestro que, en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros, encuentra a unos alumnos desmotivados y prueba un método radicalmente nuevo para despertar su curiosidad y la capacidad de pensar por sí mismos.

La química que se establece entre Eugenio Derbez en el papel de Sergio, el maestro original, y los tres niños protagonistas es una de las principales razones del éxito que ha tenido Radical en su país. En definitiva, una película que busca emocionar, sorteando el peligro de caer en el sentimentalismo.

Otros estrenos de la semana son: Hotel Royal, thriller psicológico sobre dos mochileras americanas viajando por Australia, que, al aceptar un trabajo en un bar, entran en una espiral que escapa a su control; La francesa El caso Goldman, drama judicial que reproduce uno de los juicios más mediáticos y controvertidos del siglo XX en Francia; How to have sex, en la que tres adolescentes británicas se van de vacaciones para beber, salir de fiesta y ligar, en lo que debería ser el mejor verano de sus vidas; La alemana Stella, víctima y culpable, que cuenta la historia de Stella Goldschlag, quien en la segunda guerra mundial delató a cientos de compañeros judíos ante la policía secreta nazi.

Tienes los horarios y entradas de estos estrenos y de toda la cartelera en la Cartelera de cine de Cordópolis.