Satse reclama incrementar los trabajadores sociales en el Reina Sofía

El Sindicato de Enfermería Satse-Córdoba ha podido comprobar que el Hospital Reina Sofía es el que cuenta con la plantilla de trabajadores sociales más reducida en una comparativa con otros centros de similares características al nuestro. El Reina Sofía cuenta con solo 10 trabajadores sociales para atender la demanda generada en todo el complejo hospitalario. Sin embargo, el Hospital Carlos Haya cuenta con 15 y el Virgen Macarena con 12, que son centros comparables al Reina Sofía.

La labor de los trabajadores sociales es “esencial para lograr una atención sanitaria integral, de calidad y humanizada”. Es más, asegura SATSE, no contar con los suficientes trabajadores sociales “puede provocar retrasos indeseables a la hora de dar de alta a un paciente, la cual no puede tramitarse en muchos casos mientras las gestiones de estos trabajadores no finalicen. Es por lo tanto evidente que no contar con una plantilla adecuada de estos profesionales hace que el sistema sanitario se resienta y se generen bolsan de ineficiencia ajenas a dichos trabajadores”, detallan.

Mención aparte, recuerda Satse, es la “nula sustitución de estos profesionales cuando disfrutan de permisos, licencias, vacaciones o se encuentran de baja laboral por enfermedad, lo cual agrava aún más el problema de sobrecarga que ya padecen. Los problemas sociales, por desgracia, no disminuyen ni durante las vacaciones ni aunque se cierren unidades”, expone.

El problema de sobrecarga es “especialmente grave” en la Unidad de Salud Mental, donde la práctica totalidad de los pacientes allí atendidos precisan de recursos de apoyo y gestiones coordinadas con numerosas Instituciones por parte de los trabajadores sociales.

Finaliza Satse solicitando a la Dirección Gerencia del Reina Sofía aumentar la plantilla de trabajadores sociales con tres profesionales más para poder reforzar las Urgencias de adultos, la Hospitalización de Salud Mental y el Hospital Materno-Infantil además de sustituir todas los permisos, licencias, vacaciones y bajas laborales por enfermedad de estos trabajadores.