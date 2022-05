El Instituto de Agricultura Sostenible, centro de referencia para la investigación agrícola de Serbia

El Instituto de Agricultura Sostenible (IAS), centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Córdoba, será un referente para la mejora y productividad de cultivos resilientes al cambio climático en Serbia, tanto desde el punto de vista científico como por su capacidad de gestión y de transferencia de resultados al sector agroalimentario.

Así lo ha indicado CSIC en una nota en la que ha detallado que, gracias al proyecto europeo 'Cropinno', coordinado por Serbia y en el que participan socios de Alemania, España e Italia, se reforzarán la excelencia científica, la capacidad innovadora y la visibilidad internacional de Serbia en agricultura.

El proyecto, que utiliza el girasol como cultivo modelo, está impulsado por una red colaborativa en la que participan investigadores del IAS coordinados por Leire Molinero Ruiz, junto con equipos de investigación del Institute of Field and Vegetable Crops Novi Sad (Serbia), University of Rostock (Alemania), University of Padua (Italy) y Forschungszentrum Jülich (Alemania), todos ellos liderados por mujeres.

El principal objetivo de 'Cropinno' es intensificar y estimular la excelencia científica y la capacidad de innovación del Institute of Field and Vegetable Crops Novi Sad (Ifvcns) en el ámbito de la mejora y productividad de cultivos climáticamente inteligentes, mejorando para ello su capacidad de respuesta y de generación de soluciones innovadoras ante los retos a los que se enfrenta la agricultura: cambio climático y necesidad de alimentar a una población en aumento.

“Otros objetivos de 'Cropinno' son reforzar las capacidades de gestión científica y administrativa del Ifvcns y crear las condiciones óptimas para su posicionamiento como nodo regional de I+D+i en agricultura, incluyendo la creación de un Climate Crops Centre que se convierta en centro internacional de referencia en cultivos climáticamente inteligentes”, ha afirmado la investigadora del IAS Leire Molinero.

“Los objetivos se alcanzarán mediante un conjunto de actividades de formación, networking y divulgación, que incluyen visitas de corta duración, workshops, escuelas de verano internacionales y jornadas de campo”, ha añadido.

Los impactos esperados de 'Cropinno' incluyen la mejora de la capacidad científica, el fortalecimiento de la investigación estratégica, y el aumento de la reputación y el atractivo científicos del Ifvcns, así como la mejora del perfil investigador de sus científicos, reforzando sus capacidades de gestión científica y mejorando su creatividad a través del desarrollo de nuevas líneas de investigación, el establecimiento de nuevas colaboraciones científicas internacionales y la movilidad de científicos de reconocido prestigio.

Investigación del IAS

La investigación desarrollada por el Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC aborda la sostenibilidad, tanto en secano como en regadío, de sistemas agrícolas característicos de zonas de clima mediterráneo.

En un mundo globalizado y con el reto de alimentar a una población creciente, la misión es hacer compatible la producción de alimentos con la conservación de los recursos naturales y la protección del medioambiente. Para ello, se desarrolla una labor buscando el avance de los conocimientos científicos y la transferencia tecnológica al sector agroalimentario.

El IAS se encuentra ubicado en la finca experimental Alameda del Obispo de Córdoba, a orillas del Guadalquivir. La finca, propiedad del Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y del Producción Ecológica (Ifapa) de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, tiene una extensión de 154 has y acoge asimismo el centro de investigación agraria de Ipafa en Córdoba capital, con el que mantiene una estrecha colaboración.

Actualmente en el IAS trabajan unas 180 personas, de las que 150 son plantilla permanente o personal contratado para actividades de investigación y aproximadamente 30 son colaboradores autorizados como visitantes de universidades y otras instituciones españolas y del extranjero. Por áreas, 20 personas trabajan en Administración y Servicios Generales y el resto en alguno de los tres programas científicos.

El núcleo científico del IAS está integrado por 36 investigadores consolidados, incluyendo nueve jefes de grupo, y siete investigadores postdoctorales. Algo más de 100 personas integran el grupo de técnicos y contratados predoctorales. Hoy en día el IAS es un centro de referencia en investigación en ciencias agrarias, tanto a nivel nacional como internacional.