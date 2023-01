Hurtado (PSOE) quiere abordar el mantenimiento de las zonas privadas de uso público

El candidato socialista a la alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, ha afirmado este jueves que “hay que abordar de una vez por todas el mantenimiento de las zonas privadas de uso público, un problema que afecta actualmente a 17 barrios de la ciudad”, y así se lo ha trasladado a los representantes vecinales de uno de dichos barrios, el Parque Figueroa, durante una visita al mismo.

Según ha informado el PSOE en una nota, Hurtado les ha explicado que, ajustándose a la nueva normativa, “se puede buscar la fórmula más conveniente para todos”, que, “por supuesto, debe ser compartida entre Ayuntamiento y vecinos”, asegurando, en este sentido, que conoce “perfectamente cómo funciona la Administración y sé que se puede encontrar una solución”, de forma que “empezaremos con un barrio y lo haremos extensible al resto, porque es un problema que afecta a muchos cordobeses, entre ellos los que viven en el Figueroa, que es el que más zonas privadas de uso público tiene”.

El también diputado nacional del PSOE por Córdoba se ha comprometido, además, a dar solución a otro problema derivado del mantenimiento de estas zonas y que se arrastran desde hace mucho tiempo, el riego, ya que en el Parque Figueroa “hay 200.000 metros cuadrados de jardines que se riegan con agua potable y que, por supuesto, pagan los vecinos”.

De hecho, según ha recordado, “se instalaron 2.000 metros de tuberías y 62 bocas de riego que no están conectadas a ningún sitio y, por lo tanto, no puede pasar por allí agua no potable para regar”, de forma que “este verano han tenido que estar regando incluso con mangueras”.

Otro de los ámbitos a los que la asociación de vecinos del Parque Figueroa destina más tiempo y esfuerzo es el deportivo, con la carrera de San Silvestre como buque insignia. A este respecto, el candidato del PSOE les ha trasladado su compromiso de proporcionarles ayuda económica para que los premios en metálico atraigan atletas que puedan participar en la carrera y colocarla así entre en los eventos deportivos destacados a nivel nacional.

Por otro lado, Hurtado ha podido comprobar en persona el mal estado en el que se encuentran algunas zonas del campo de fútbol del Club Figueroa, siendo especialmente grave el estado de las vallas del perímetro, ya vencidas, o los asientos de las gradas.

Sobre ello, ha señalado que “el Grupo Municipal Socialista ya ha denunciado en varias ocasiones el peligro que suponen estos desperfectos por la elevada presencia, tanto de menores, como de público en general en esas instalaciones, pero, al igual que los vecinos, no ha obtenido respuesta alguna por parte del alcalde”, el popular José María Bellido.

En su recorrido por el barrio, Hurtado ha hecho una parada en el antiguo Cine Almirante, que se encuentra cerrado desde hace décadas, opinando que “este edificio se merece una segunda vida, darle un uso que, al igual que ocurrió hace años, vuelva a dejar huella en los vecinos. Me comprometo a hacerlo cuando llegue a la Alcaldía”, según ha concluido.