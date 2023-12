El delegado de la Junta lamenta que IU busque “alarmar con mentiras” sobre el agua en el norte de la provincia

El delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ante la denuncia que ha presentado IU en la Fiscalía contra la Junta y la Diputación de Córdoba por supuesta “prevaricación ambiental” con su actuación ante el problema del agua en el Norte de la provincia, ha dicho este viernes que “no es de recibo alarmar con mentiras a la población, a cualquier precio, para llamar la atención”.

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, Adolfo Molina ha lamentado “el daño irreparable a la zona y su economía que están causando las barbaridades que está diciendo Izquierda Unida en este tema”, que es “tan importante y tan vital para 80.000 vecinos de nuestra provincia”.

A su juicio, desde IU “lo único que quieren es llamar la atención con un juego sucio y demagógico, que esta zona no se merece, que no se merecen Los Pedroches ni el Guadiato, porque es demagogia”, dado que, según ha argumentado, “la Junta de Andalucía no tiene competencias en la provincia de Córdoba en materia de agua”.

En este sentido, ha recordado que “quien decide qué agua, cuáles son las tomas o dónde se capta esa agua, son las confederaciones” hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, en el caso del Norte de Córdoba, y “el Ministerio de Transición Ecológica”, del que dependen ambas confederaciones hidrográficas.

Es más, según ha señalado Adolfo Molina, “quien decidió hacer esa conducción de emergencia” entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera “y decir que íbamos a beber agua de La Colada, fue la Confederación del Guadiana, fue el Ministerio de Transición Ecológica”, es decir, “el Gobierno de España”, y también fue el Gobierno central el que “dijo que no se hacía” la conexión entre Sierra Boyera y el embalse de Puente Nuevo.

Por eso, el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba ha dicho imaginar “que Izquierda Unida se va a querellar contra el Gobierno de España por elegir estas aguas (las de La Colada), que son aguas brutas que luego hay que potabilizar, y el agua será apta para el consumo o no será apta para el consumo, pero no se pueden decir barbaridades”.

En consecuencia, “la Junta de Andalucía está haciendo lo que tiene que hacer”, es decir, “lo que quedamos con los alcaldes, con los presidentes de las mancomunidades, con la Diputación, con la Subdelegación del Gobierno y con las confederaciones, en las múltiples reuniones que hemos tenido, que no se han dejado de celebrar” y en las que “fijamos una hoja de ruta, y nadie nos va a desviar” de la misma.

De hecho, según ha subrayado, “la Junta se comprometió a poner 15 millones de euros”, en concreto “más de once para las conducciones de La Colada” a Sierra Boyera, para su conexión definitiva, “y los cuatro millones de euros para la potabilización del agua, que la tiene que hacer la Diputación, que es competente y a la que nosotros le ofrecemos financiación”.

Todo ello ha llevado a Adolfo Molina a pedir que no se juegue “con algo tan vital y tan importante para los ciudadanos”, como es el agua, “y pongámonos a ofrecer soluciones de verdad, como está haciendo la Junta de Andalucía, de la mano de la Diputación”.