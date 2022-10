Familias y niños piden más responsabilidad a dueños de perros ante la suciedad en Orive

Un grupo de familias de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAs) del Casco Histórico han realizado este jueves una actividad artístico-reivindicativa en los Jardines de Orive con la intención de sensibilizar al vecindario sobre el buen uso de los escasos parques y zonas verdes que hay en esta zona de la ciudad, con especial atención a los dueños de perros que no recogen los excrementos de sus mascotas o las dejan sueltas, provocando situaciones de riesgo de accidentes e insalubridad para la infancia, “que no son pocos”, e incumpliendo sistemáticamente la Ordenanza Municipal de Control Animal.

Estas familias aseguran que las conductas incívicas, “unidas al abandono del Ayuntamiento de Córdoba aspectos como la limpieza o la vigilancia, han provocado que parques como el de Orive o el del antiguo Cine Andalucía estén día sí y día también plagados de excrementos y orín canino que incluso, pueden encontrarse, en la zona de juegos infantiles frecuentemente descubiertos entre los chinos por los más pequeños con sus propias manos mientras juegan”.

La Red de AMPAs de la Axerquía, formada por las familias de los CEIP López Diéguez, Caballeros de Santiago, San Lorenzo y Condesa de las Quemadas, junto con las Asociaciones Vecinales del entorno y el apoyo del Consejo de Distrito Centro, viene reivindicando el adecentamiento y mejora de las pocas zonas verdes y parques infantiles con las que cuentan los barrios de Córdoba. En este sentido, se han remitido sendos escritos exponiendo tal situación tanto a Sadeco como a la Policía Local para que actúen en consecuencia.

Del mismo modo, se han trasladado diversas peticiones de mejora de estas zonas a la Delegación de Infraestructuras y al propio delegado Antonio Álvarez con quien la red está en contacto y espera obtener frutos lo más pronto posible tanto en los Jardines de Orive, como en el antiguo Cine Andalucía y en otras zonas verdes cercanas. “No solo nos preocupa la suciedad y dejadez en general de los mismos, sino también la cantidad y calidad de los elementos de juego existentes, la falta de arbolado y vegetación, que no se reponga el mobiliario vandalizado o la delimitación metálica de algunos parterres que podrían causar un disgusto cualquier día”, apuntan las familias.

“Mientras el Ayuntamiento toma cartas en el asunto, las familias y la infancia de la zona hemos decidido pasar a la acción y realizar una campaña de sensibilización mediante la elaboración de dibujos y carteles. que posteriormente hemos colocado, para que la convivencia sea lo mejor posible entre todas y todos, incluidos los perros. Sabemos que no existen espacios de esparcimiento canino en esta parte de la ciudad y nosotras mismas tenemos perros y nos encantan, pero también tenemos a hijos a quienes pueden darles miedo, a quienes alguna vez le han quitado la merienda de la mano, que se han sentado sobre una caca en el césped o un bebé que se ha metido arena en la boca después de que hiciera pipí uno de ellos. Por ello, pedimos que se mantengan atados, se recojan los excrementos y se porte una botella con líquido desinfectante a ser posible, porque la responsabilidad no es de los perros, sino de aquellos dueños que no son capaces de cuidarlos adecuadamente”.

La Red continúa afirmando que, aunque “este hecho podría ser común a otras partes de la ciudad, se agrava aún más” en La Axerquía ya que caso “es la zona que cuenta con menos espacios ajardinados de toda la capital: unos escasos 2 m² de zona verde por habitante1, lejísimos de los 15 m² por persona recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS); un dato muy triste para una ciudad que se vanagloria de ser de las que más espacios verdes tiene de Europa. Del mismo modo, en cuanto a los parques infantiles, las familias aseguran que en esta parte de la ciudad suponen menos del 0,1% de su superficie, cuando UNICEF recomienda que el espacio destinado a tales fines debería situarse en el 3% de cada barrio”.

“Creemos que es de suma importancia que las Administraciones Públicas, en este caso el Ayuntamiento, velen por los derechos de la infancia al juego y a la salud, así como del resto del vecindario a disfrutar de unos entornos cuidados y saludables”, concluye el comunicado.