Córdoba apuesta por el turismo de congresos con el Centro de Convenciones “más vanguardista y versátil” de España

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha sido el encargado de presentar este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid la oferta de la capital cordobesa para atraer turismo de congresos y negocios, exhibiendo el Centro de Exposiciones, Ferias y Congresos como “el más vanguardista, más moderno, práctico y versátil que actualmente existe en España”.

Con 11.000 metros cuadrados, con capacidad para 5.500 personas y 2.600 plazas de asiento, sala VIP, talleres y otros servicios, el Centro de Exposiciones, Ferias y Congresos de Córdoba ya ha cerrado para este año 2023 un total de 39 eventos en su agenda, entre 20 congresos, tres ferias y otras citas de distinto formato.

Por ello, “Córdoba se ofrece como una ciudad acogedora para el turismo de congresos y negocios”, como “un destino para que vengan a nuestra ciudad congresos, ferias y grandes eventos que van a contar con espacio suficientemente.

Junto a ello, Córdoba ha mostrado su Palacio de Congresos, en la calle Torrijos junto a la Mezquita-Catedral, en un entorno inigualable en el casco histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad y con un evidente poder de atracción para el turismo de negocios. El Palacio de Congresos concluirá en primavera su ampliación para tener capacidad para eventos de hasta 2.500 personas, congresos de medio y pequeño formato.

El alcalde ha recordado que Córdoba ha tardado dos décadas en contar con un espacio amplio para congresos de gran formato y en ese tiempo “ha perdido oportunidades” de negocio. Sin embargo, ha aplaudido que el Centro de Convenciones y el Palacio de Congresos supongan una oferta completa ya para Córdoba y el turismo de negocios y congresos.

