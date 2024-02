Esta vez la espera fue mucho menor. Aunque para quienes aguardaran un suspiro ya fuera demasiado. A la 1:20 de la madrugada del jueves al viernes se conoció un nuevo veredicto. Fue poco después de que acabara la tercera y última sesión de semifinales. El caso es que el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas ya tiene finalistas. Sus nombres los pronunció, por supuesto, el presidente del jurado, Antonio Ramírez Añete. Y son 12 los grupos designados para estar en la cita definitiva del certamen de 2024.

El jurado tomó la decisión de alcanzar la docena de conjuntos en la función final para “premiar la calidad” y “en pro de la fiesta”. Sea como fuere, por modalidades, en la cita estarán cinco chirigotas y otras tantas comparsas. También uno de los cuartetos que intervinieron en semifinales y el único coro del Concurso. Todas estas agrupaciones volverán a las tablas del Gran Teatro el sábado. La sesión arrancará a las 21:00. Pero lo importante, los clasificados son:

Chirigotas

Comparsas

Cuartetos

Coros

