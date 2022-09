¿Es Implika un centro de FP de alta calidad? Opiniones de alumnos

Implika es una red de centros de FP referentes a nivel nacional con titulaciones oficiales y cursos profesionales enfocados al empleo.

Implika cuenta con un total de 19 sedes en 16 ciudades. Su expansión continua le ha llevado en los cuatro últimos meses a abrir nuevos centros en Granada, Mallorca, Jerez de la Frontera y Córdoba.

En Implika la oferta de estudios es amplísima, con más de 180 cursos entre FP, Cursos Profesionales y Certificados de Profesionalidad. Para ayudar a cada persona a elegir la formación más adecuada según sus intereses y capacidades, los alumnos disfrutan de un excelente asesoramiento personalizado. También en el apartado de las posibles subvenciones de las que puedan beneficiarse.

Paula García confiesa a través de Trustpilot: “Sinceramente no me fiaba porque ya había tenido malas experiencias con otros centros, pero al hablar con los tutores y con los guías me dieron muchas ganas de empezar y ahora que estoy dentro no me puede encantar más, en cuanto termine el titulo que estoy haciendo seguiré con ellos”.

Implika: opiniones sobre la formación online

Según las opiniones de muchos estudiantes, la flexibilidad y amplia disponibilidad de horarios es uno de los puntos fuertes de Implika, que permite compaginar fácilmente la formación con el trabajo o la vida personal. Además de la formación presencial en su red de centros repartida por toda España, Implika también ofrece formación online a través de su innovador Campus Virtual, que acaba de renovar hace apenas unos meses.

La educación a distancia de Implika permite al alumno estudiar a su ritmo, desde cualquier lugar y en cualquier momento, acordando el avance de su progreso con un tutor personal. Así explica su experiencia la estudiante Silvia Lumbreras a través de Trustpilot: “Te da la posibilidad de estudiar Técnico Auxiliar de Enfermería de manera online y con una didáctica y temario sencillo. Tienen soluciones para fraccionar el pago del curso. Estoy muy satisfecha con ellos”.

Implika: opiniones sobre las prácticas profesionales

A diferencia de otros centros, en Implika las prácticas en empresas están garantizadas para todos los alumnos. Laura Bergara (28 años, secretaria médica) explica cómo funciona todo el proceso: “Ha sido muy eficaz y muy rápida. Las prácticas salían como a mitad de curso, y la verdad es que las personas que lo han gestionado, tanto Josu como Ana, han estado ayudandome un montón. Mis compañeras la verdad es que me han acogido muy bien, me han arropado, están enseñándome mucho y me permiten realizar muchas acciones de las que he aprendido en el curso. La verdad es que me siento muy productiva”.

Implika: opiniones sobre la empleabilidad

Implika alcanza un impresionante 90% de empleabilidad: 9 de cada 10 alumnos consiguen un trabajo en los primeros meses después de finalizar su formación.

Los centros de FP Implika ofrecen al alumnado los servicios de su propia agencia de colocación de empleo. Una herramienta clave para lograr un ágil acceso al mundo laboral. Pablo Oliveras (29 años, community manager), valora muy positivamente su experiencia“por la facilidad para ponerte en contacto con empresas y para asesorarte por ejemplo para crear un Currículum Vitae o preparar una entrevista de trabajo. Me facilitaron mucho las cosas”.

Cristela (29 años, recursos humanos) entró a trabajar en la misma empresa en la que realizó sus prácticas en Implika: “Siempre me lo dijeron desde un principio, que a ellos les gustaría que yo me quedara en la plantilla. Fue fantástico, porque me lo comunicaron todos juntos en el departamento, reunidos…”.

En definitiva, las opiniones de los alumnos de Implika reflejan el éxito de su larga experiencia como centro de FP.