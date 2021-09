Inestabilidad en el inicio del otoño y probabilidad de que la lluvia regrese a mitad de semana

A las 21 horas y 21 minutos hora peninsular del miércoles 22 de septiembre comenzará el otoño astronómico en el hemisferio norte. La nueva estación durará 89 días y 20 horas, y finalizará el próximo 21 de diciembre con la llegada del invierno. Las últimas salidas de los modelos de predicción ofrecen un aumento de la inestabilidad en toda la península y muy especialmente en la vertiente mediterránea.

El viaje de un embolsamiento de aire frío desde el interior del continente hacia territorio peninsular, ayudado por la humedad efectiva del Mediterráneo, provocará episodios de fuertes lluvias que tendrán su inicio desde este lunes en la Comunidad Valenciana y Cataluña.

En nuestra provincia habrá que esperar a la jornada del miércoles para ver de nuevo la lluvia. El núcleo del embolsamiento de aire frío tiende en su viaje a situarse sobre el suroeste peninsular y el miércoles, pero sobre todo el jueves, podría dejar las lluvias más intensas y generalizadas en la provincia de Córdoba.

Si la posición final de la baja es favorable, las lluvias podrán ser localmente intensas y acompañadas de tormentas. Las temperaturas máximas descenderán de manera ligera. El descenso será más notable, si finalmente la inestabilidad que dibujan los modelos nos alcanza de pleno. Mínimas en descenso. En el norte de la provincia podrán acercarse a los 10 ºC en el amanecer.

Así que a las puertas del otoño, nuevo episodio de inestabilidad con una incertidumbre alta para cuantificar aún el grado de afectación sobre nuestro territorio. Desde este martes prestaremos especial atención ante la posibilidad de fuertes lluvias.

