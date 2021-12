Córdoba da la bienvenida al 2022 con temperaturas “anormalmente” cálidas

Hoy Córdoba se despide de 2021. En pleno invierno, la provincia afronta la nochevieja casi en mangas de camisa. El notable ascenso de las temperaturas vivido desde mediados de semana se mantendrá durante las últimas horas del año y así seguirá a lo largo de todo el fin de semana. El regreso de la dorsal anticiclónica a dominios peninsulares ha traido consigo un considerable aumento de las temperaturas.

La lluvia se despide del 2021 y deja paso a máximas 6 grados por encima de lo habitual

El marcado flujo del sur asociado a la dorsal ha arrastrado hasta la vertical andaluza una masa de aire anormalmente cálida para esta época del año. De media, el aire en altura es de unos 10 grados por encima de lo habitual a finales de año. No obstante, el rápido proceso de advección ha provocado que el aire frío y húmedo de días atrás haya quedado retenido en áreas de valle y cotas bajas. Este es el motivo por el que durante la jornada del miércoles 29 y el jueves 30 de diciembre las temperaturas más elevadas de la provincia se hayan regitrado en cotas medias y altas.

Así, mientras que la capital y el resto del valle del Guadalquivir a duras penas han logrado alcanzar los 18 o 19 grados de máximas, otros puntos del norte y sur de la provincia, ubicados a cotas a partir de unos 500 metros, hayan tenido registros de entre 20 y 23 grados. Por el momento es Doña Mencía, en las faldas de la Subbética, la estación de la AEMET que ha dejado el mayor registro de temperatura de todo el episodio con 22.5 °C, valor muy similar al registrado en otros puntos de la provincia.

Así va a seguir durante la última (o primera) noche del año. Las temperaturas se van mantener en un intervalo de entre 20 a 22 grados de máxima y de 7 a 10 grados de mínima en toda la provincia durante todo el fin de semana. La consolidación de la masa de aire sobre la vertical cordobesa servirá además para remover la atmósfera superficial a lo largo del valle del Guadalquivir, que será la zona que mayor subida experimentará durante las próximas horas para situarse también por encima de los 20 grados de máxima.

La nochevieja, aunque fresca gracias al enfriamiento nocturno, quedará lejos de lo que debería ser. La madrugada del 1 de enero no será de las que vean helar, y aquellos que trasnochen no echarán de menos bufandas o guantes a primeras horas de la mañana. El termómetro no bajará de los 7 u 8 grados en la capital, mientras que otros puntos de la provincia, en especial en localidades de la subbética, la primera mañana del año el termómetro quedará por encima de los 10 grados.

