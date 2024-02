Un lunes lluvioso dará paso a una semana estable y con temperaturas en ascenso

Las lluvias de este fin de semana han dejado una auténtica regada en la provincia cordobesa, volviendo a resucitar los arroyos de la región. Los acumulados entre el jueves y el domingo han sobrepasado los 100 litros por metro cuadrado en muchos puntos de la provincia, e incluso acercándose a los 140 en puntos de Sierra Morena y la Campiña. Unos acumulados que todavía sumarán algún litro más en este episodio, ya que, durante la jornada del lunes, se espera que esas lluvias sigan produciéndose, aunque a lo largo del día irán a menos.

Las precipitaciones pueden ser algo más persistentes, en este arranque de semana, por puntos de la Subbética, por donde se marcharán las lluvias, aunque se producirán por toda la provincia. También hay que destacar las temperaturas, que sufren un fuerte ascenso en toda la provincia, sumando entre 5-8 ºC en los termómetros, por lo que, se dejará atrás ese ambiente invernal, y de nuevo se acercará la primavera, con valores máximos que rondarán los 20 ºC. El viento durante la jornada del lunes todavía soplará con cierta intensidad de componente oeste, especialmente al sur.

El resto de la primera mitad de semana vendrá marcado por la tendencia a la estabilización, el martes las lluvias que aparezcan serán débiles y locales, siendo más probables en las sierras, dejando paso a un miércoles de tiempo parcialmente despejado. Eso sí, las nieblas aparecerán en los principales valles de la región debido a los altos valores de humedad que dejan estos días de lluvias, y la ausencia de viento, que también disminuirá y cambiará a componente variable.

Las temperaturas seguirán sumando algún grado más tanto el martes, como el miércoles, pudiendo acercarse a valores cercanos a los 23-24 ºC de máxima en puntos de la Campiña a mediados de semana, y mínimas que rondarán los 6-10 ºC en toda la provincia.

El avance para la segunda mitad de la semana viene marcado por un tiempo estable en líneas generales, aunque durante las jornadas de jueves y viernes, algunos frentes afectarán al noroeste de la península dejando algo de nubosidad de tipo medio y alto en la provinciade Córdoba, además de la posibilidad de algunas gotas, más probables en Sierra Morena. Pero, por lo general, los cielos se mantendrán parcialmente despejados, con nubosidad de tipo bajo a primeras horas y muchos ratos de sol. Tendencia que seguirá el fin de semana que, según los modelos, vendrá dominado por el anticiclón, tiempo estable y temperaturas suaves que no experimentarán grandes cambios.

