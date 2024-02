Córdoba vive su día más lluvioso desde hace casi 14 años

Desde noviembre del año 2009 los cordobeses no veían llover tanto en un día. El día 20 de aquel mes cayeron en la provincia más de 100 litros. Fueron un otoño e invierno excepcionales. Llovió tanto que se desbordaron los embalses, los arroyos y hasta el Guadalquivir, que en febrero anegó el Aeropuerto de Córdoba. Este viernes 9 de febrero los cordobeses han vuelto a ver llover con ganas. Con muchas ganas. A las 16:30, y de forma provisional, habían caído en el observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Aeropuerto de Córdoba 72,4 litros. No llovía tanto desde noviembre de 2009. Y eso que no ha sido el punto de la provincia en el que más ha precipitado.

La lluvia asociada a la borrasca Karlotta ha sido muy generosa en casi toda la provincia, aunque especialmente en el Valle del Guadalquivir y en Sierra Morena. Con datos provisionales hasta las 16:00, en Fuente Palmera han caído 90,4 litros durante la jornada de este viernes. De hecho, de toda la red nacional Aemet de España la estación de Fuente Palmera es la cuarta del país donde más ha llovido este viernes, solo superada por Grazalema (Cádiz) que ha superado los 140 litros, Vejer de la Frontera (Cádiz) con más de 110 y Tomares, en Sevilla, con más de 91.

A continuación en la provincia de Córdoba está Cardeña. Con datos provisionales hasta las 16:00, en esta estación se han recogido 80,8 litros durante la jornada, un acumulado más que notable en una zona especialmente importante, ya que su cuenca llena varios de los embalses de la provincia de Córdoba.

Esta vez, en Córdoba capital ha llovido más que en la zona del Guadanuño, en las inmediaciones, donde se han superado los 70 litros también. Y un acumulado muy importante, con 62 litros, se ha alcanzado en la zona de La Rambla.

En el resto de la provincia ha llovido menos, aunque Karlotta también ha sido generosa. Montoro ha superado los 57 litros, Córdoba Prágdena ha rozado los 50 litros y Aguilar de la Frontera ha superado los 40 litros. Más al sur, en la zona de la Subbética, Doña Mencía se ha acercado a los 25 litros y tanto en Benamejí como en Priego de Córdoba se han superado los 18 litros.

Pero hay otros puntos de la red fuera de la Aemet que marcan registros incluso más altos. Es el caso de la estación que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (SAIH) tiene en el embalse de San Rafael de Navallana. En este punto se han llegado a superar, siempre es un registro sujeto a revisión, los 118 litros durante este viernes. En la estación del SAIH en Villafranca de Córdoba también se han registrado más de 84 litros.

Y el episodio aún no ha concluido. Está previsto que siga lloviendo durante las próximas jornadas, aunque ya no con tanta intensidad ni de manera tan generalizada como hasta ahora.

Toda la información del Colectivo Meteofreak en Twitter y en Facebook.