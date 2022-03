Córdoba registra los meses de enero y febrero más secos en 100 años

Una botella de refresco por metro cuadrado. Eso es lo que se ha recogido en Córdoba Aeropuerto en los 59 días que suman enero y febrero de 2022. Solo 2 mm (litros por metro cuadrado), el valor más bajo registrado en ese periodo en los datos oficiales de Córdoba al menos desde 1914. Más de 100 años con datos y tres estaciones ubicadas en la ciudad y las afueras (en el actual IES Góngora hasta principios de los años 50, durante los años 50 en lo que hoy es el Rectorado y desde 1959 en el aeropuerto). Nunca había llovido menos de 10 mm. El valor más bajo que se conocía era de 12.5 mm en 2012 (11.5 mm en enero y 1 mm en febrero). En 2022, enero recogió 0.8 mm y febrero ha acabado con 1.2 mm. ¿Cuánto suele llover en Córdoba en estos dos meses? Si se tienen en cuenta los datos desde 1914, el valor de la mediana es de 112 mm. Si se toman solo desde 1959, dicho valor es de 111 mm. Lo caído en 2022 representa el 1.8 % de ese registro.

La peor sequía desde los años cincuenta arruina cosechas en toda la cuenca del Guadalquivir

Saber más

Un trimestre diciembre-enero-febrero “salvado” por las lluvias navideñas y con récord por calor en las máximas

Salvado entre comillas. Los 120.5 mm caídos en diciembre, casi todo recogido entre los días 20 y 26 de diciembre, evitaron que 2021 fuese el año natural más seco en el aeropuerto. También que haya sido el invierno climatológico (término que usa la AEMet) más seco, con 122.5 mm que dejan a 18 inviernos por delante. Lluvia que representó un 83 % de la mediana (y solo un 61 % de la media) del trimestre. De los últimos ocho inviernos, solo el de 2019/2020 ha superado la mediana del periodo 1991-2020 (no así si se tiene en cuenta la serie completa del aeropuerto). Un trimestre invernal, el de 2019/2020, que registró la media de las máximas más alta hasta entonces, con 18.2 °C. Esta media de récord por calor se ha superado ligeramente este invierno, con 18.3 °C.

Ecuador del año agrícola: 2021/2022 no es el más seco

Con el final de febrero se ha llegado a la mitad del año agrícola. Desde el 1 de septiembre han caído en Córdoba Aeropuerto 198 mm, un 60 % de la mediana y la mitad de la media de los últimos 30 años. Hay seis ocasiones (2011/2012 y 2017/2018 entre ellas), desde que se inició la serie del aeropuerto, en las que ha llovido menos. Desde 2014/2015 no se supera la mediana, mientras que desde 2012/2013 no se rebasa la media. Unos datos que dan cierta idea, junto a los del trimestre invernal, de la época de sequía que se vive actualmente, y que va más allá de estos periodos cortos de tiempo. Los últimos 84 meses son los más secos en promedio desde 1959. No hay, desde ese año, un periodo de 84 meses seguidos (un periodo equivalente a siete años) con menos lluvia.

Marzo-abril-mayo, ¿con la misma tónica?

La AEMet ya ha publicado su predicción estacional (tres meses) para la primavera. Y no son buenos de cara a la lluvia (o a que las temperaturas sean bajas). El mapa de la probabilidad de la categoría más probable de temperatura es de los que no se suelen ver. Hasta un 70 % de que la temperatura media peninsular-balear se coloque en el tercil superior de temperaturas. El de precipitación dibuja un 50 % de probabilidad de que se sitúen en el tercil inferior en toda la vertiente atlántica y cantábrica. La combinación de temperaturas por encima de lo normal y lluvias por debajo en estos meses cruciales para el campo, pondrían al borde de la emergencia, si no en ella, a gran parte de la agricultura y la ganadería del sur de España.

Fuente de los datos: AEMet / Análisis: autor del artículo.

Toda la información del Colectivo Meteofreak en Twitter y en Facebook.