El sueño cumplido con reivindicación de la Banda La Estrella

El difícil entender la Semana Santa de Córdoba sin su existencia. Tiene un sello propio y, como en otros casos, presta una especial atención al patrimonio propio. Son hechos perfectamente reflejados en su primer disco. Porque en él incluyó la Banda de Música La Estrella un repertorio muy cuidado y, sobre todo, netamente dedicado a la ciudad. La publicación del álbum es un hito importantísimo para la formación, que lo presentó el sábado en un concierto extraordinario en el Conservatorio Músico Ziryab.

La cita permitió escuchar -conocer incluso- siete de las marchas reunidas en el trabajo, que supone “la consecución de un sueño” para la banda. “Llevábamos mucho tiempo esperando la oportunidad y ahora se han dado todas las circunstancias, gracias a los músicos que están y a los que han estado”, expresa al respecto Matías de la Fuente. Él es el director musical de La Estrella y fue quien llevó la batuta en la grabación. “Los sentimientos que nos produce son casi indescriptibles”, añade.

Su primer disco lo lanza la formación cuando tiene muy próximo su 20 aniversario, un hecho que aporta más emoción si cabe a sus miembros. Sobre todo porque significa la confirmación del proyecto. “Si es difícil subir, mucho más lo es mantenerse. Cumplir 20 años lo que afianza es eso, que La Estrella llegó para quedarse”, señala De la Fuente. “La grabación nos permite dejar nuestro sello e intentar que perdure en el tiempo”, dice el director musical de la banda en relación al álbum.

Defensa del patrimonio musical cordobés

Dada esa posibilidad, el disco Estrella, que así se titula, se aprovechó para reivindicar el patrimonio musical cordobés. “Sabemos de la idiosincrasia de nuestra ciudad y que muchas veces valoramos más lo de fuera que lo nuestro”, comenta De la Fuente. “Y tenemos compositores y obras sublimes que luego, por desgracia, no se interpretan en nuestra Semana Santa y que poco a poco se van perdiendo en el olvido”, agrega para subrayar el valor artístico de las marchas en torno a las cofradías de la capital.

Por tal motivo la banda escogió partituras como Santísimo Cristo de la Caridad (1941), Paz eterna (1947) o Jesús Rescatado 1958). Tienen las firmas, respectivamente, de Pedro Gámez Laserna, María Teresa Texidor y José Timoteo Franco. El trayecto sigue también con otras obras más recientes. En cualquier caso, Matías de la Fuente apunta que “esto simplemente es una muestra” del patrimonio musical cordobés y admite que “sería realmente complicado poder escoger una obra por encima de las demás”.

Cierto es que sí hay una marcha muy significativa. “Si tuviéramos que elegir, sería por la parte emocional que nos sugiere”, indica De la Fuente. “Hay una obra mía dedicada a un compañero que se fue muy, muy pronto y para nosotros es especial”, prosigue De la Fuente. Se trata de Estrella, estrenada en 2023 y que da título al disco. “Es la que llevamos por bandera, porque va más allá de lo meramente musical. Es un homenaje a una persona que, realmente, fue maravillosa”, concluye emocionado en este sentido.

El esfuerzo es la clave de la continuidad

A colación del álbum era fundamental pensar en el 20 aniversario de La Estrella. “Creo que el secreto está en el trabajo y en creer en ti, en tus compañeros y en tu proyecto. Y saber que vienen tiempos buenos y otros que no lo tanto, y cuando vienen los que son un poco más regulares te acuerdes de todo lo bueno y seguir”, expone Matías de la Fuente. Además, resalta que es fundamental “tener muy claro cuál es el camino y no perder el rumbo sea cual sea la presión o la moda del momento”.

