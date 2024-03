Una representación diferente de la Pasión en Montilla

En Cuaresma y, muy especialmente, en Semana Santa el fervor se refleja en cada una de las salidas procesionales de las hermandades. Pero existen otras muestras en este sentido, también desde una perspectiva sociocultural. Buen ejemplo de esos actos que resultan diferentes, pero con un mismo sentido, es la representación de la Pasión que desde hace años se realiza en Montilla en la víspera del Domingo de Resurrección. Un evento que en esta ocasión se desarrollará, por tanto, el 23 de marzo.

Dicho día, Sábado de Pasión, el Pabellón Municipal de la localidad de la Campiña Sur será escenario para la teatralización de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. La función correrá a cargo, como sucede desde 2002, de la Asociación Cultural La Pasión Representación Dramática. Aunque la entidad sólo es el medio por el que se vehicula una tradición que se remonta a 1992, es decir, que tiene más de tres décadas. Todo surgió en el seno de la Agrupación de Cofradías del municipio.

Serán unas 250 personas las que intervendrán en una escenificación en la que hasta 400 personas colaborarán. Relevante es la circunstancia de que nadie es profesional del arte dramático y todos actúan de forma desinteresada. El polideportivo contará con un escenario con tres embocaduras para los distintos momentos de la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. A todo esto, el aforo que se establecerá será de 900 espectadores.

Por cierto, serán dos las funciones de la dramatización. La primera tendrá su comienzo a las 17:30 y la segunda arrancará a las 20:45. Sobre la información para el público, las entradas tienen un precio de 12 euros y se pueden adquirir de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 en la sede de la calle Puerta de Aguilar. También es posible comprarlas a través de Internet, por medio de un gestor vinculado en la web de la asociación. Esto último durante las 24 horas de todos los días, claro está.

