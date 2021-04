Las flores que no pudieron florecer

Muchos dicen que las procesiones de Semana Santa no cambian de un año para otro, aunque esta afirmación no es del todo correcta. Las imágenes y los pasos que cada año salen a las calles de nuestra ciudad son los mismos. El olor a incienso y a cera ardiendo es el mismo. Hasta los rincones y las calles por las que discurren las distintas hermandades son las mismas. Pero los cofrades saben que nada es igual. Todo cambia. Cada año la Semana Santa es nueva por completo. Se estrena cada Domingo de Ramos cuando Jesús de los Reyes asoma por el dintel de la fernandina parroquia de San Lorenzo. Como nuevos son también los exornos florales que cada año adornan los pasos de Cristo y de Virgen.

Sin embargo, desde hace dos años la Semana Santa no se puede vivir en las calles, algo que ha afectado de manera notable a muchos sectores que rodean a esta celebración. Uno de ellos es el de la flor, que ha visto cómo sus ingresos se reducían notablemente por los efectos de la pandemia. Luis Nevado es gerente de Pinsapo, una empresa cordobesa especializada en adornos florales para hermandades y cofradías. “Si comparamos este año con el pasado, la situación es mucho mejor. Los encargos que las hermandades realizaron en 2020 pudieron paralizarse a tiempo, pero ello supuso una gran pérdida económica para establecimientos como el nuestro. Este año sí estamos teniendo un buen volumen de trabajo, pero nada es comparable a cuando se celebra la Semana Santa con normalidad” señala el florista a CORDÓPOLIS.

Para la Semana Santa de 2021, las hermandades han preparado altares extraordinarios donde poder venerar a sus titulares. Incluso algunas de ellas han decidido montar sus pasos procesionales, lo que no quita que el trabajo sea inferior al de un año normal. “Para estos días hemos tenido que contratar a más personal, ya que las hermandades están encargando bastantes jarras de flor, algunos centros y pequeños frisos, pero hay que entender que la economía de éstas se ha visto también muy mermada por los efectos de la pandemia, lo que hace que no puedan tener grandes gastos”. Incluso el tipo de flor empleada en estos encargos no es la misma. “Para abaratar costes, muchas hermandades nos han pedido tipos de flores que sean más económicos, como por ejemplo el clavel o las anastasias”, indica el responsable de Pinsapo.

Pero no sólo de celebraciones como la Semana Santa viven este tipo de establecimientos. Otras festividades como la Romería del Rocío o la organización de bodas son también una fuente de ingresos muy notable para empresas como Pinsapo. “Nosotros somos los encargados de poner flor a las carretas de las Hermandades del Rocío de Córdoba y de Málaga, algo que también hemos perdido tras la suspensión por segundo año consecutivo de la Romería del Rocío. Incluso los arreglos florales para bodas, que son otro de nuestros puntos fuertes, también se ha visto muy reducido ya que nadie quiere celebrar su boda en una situación como la que estamos viviendo”, comenta con resignación Nevado.

A diferencia de las Semanas Santas habituales, el responsable de Pinsapo explica que el trabajo de esta Semana Santa se ha concentrado en unos pocos días. “Este año tenemos trabajo, pero todo se ha concentrado en unos pocos días. Si hermandades como el Prendimiento salían el Martes Santo y hermandades como el Perdón salían el Miércoles Santo, las flores de estas cofradías se ponían los días de antes. Este año todo ha cambiado, ya que la mayoría de las hermandades tienen expuestas a sus imágenes durante toda la Semana Santa y por ello sus flores tienen que estar listas casi para el mismo día”.

Luis mira con optimismo a 2022, aunque es consciente de las condiciones que deben darse para que la Semana Santa puede volver a ser como siempre fue. “Creo que influirá mucho el porcentaje de personas que esté vacunado, de manera que las autoridades puedan permitir que las hermandades salgan a la calle. De esta forma, si las hermandades pueden desarrollar sus repartos de papeletas de sitio con normalidad, podrán tener más dinero para los gastos que tenían antes de la pandemia”. Ojalá y que todo sea así.