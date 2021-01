Samu Delgado dejará un hueco en la plantilla

Mucho cambia el guion de su escritura inicial. La película relata ahora un problema en cierto modo relevante. Aunque conocida la circunstancia ya está activado el plan para resolverlo. En concreto, Samu Delgado sufre una lesión más grave de lo indicado en un principio desde el Córdoba. Razón por la que el club concreta con el conquense su baja para lo que resta de temporada. De esta forma, la dirección general deportiva del conjunto blanquiverde va a liberar una licencia de mayor de 23 años para realizar una incorporación en un mercado de invierno que toca a su fin. Sobre las posibilidades que tiene en agenda la entidad, es del gusto Moussa Sidibé, cuyo nombre ya sonara en la anterior ventana de fichajes pero tras el que están otros equipos como el Racing.

Fue durante el encuentro de Copa del Rey ante el Getafe cuando el jugador natural de Belmonte tuvo que retirarse del césped antes de tiempo. El extremo derecho salió del terreno de juego de El Arcángel sin poder caminar, llevado en volandas por el cuerpo médico del club. La imagen enseguida generó preocupación pues el futbolista dejaba claras muestras de dolor en sus gestos. Sin embargo, la entidad descartó en su parte una dolencia importante. “Se ha podido confirmar que el jugador sufre una moderada elongación sin rotura del tercio proximal y medio de la porción larga del bíceps femoral de la pierna izquierda”, informó el Córdoba en su día. Por tanto, su ausencia no debía de prolongarse en exceso.

Quizá las alarmas comenzaron a saltar en torno al último choque liguero, el disputado ante el Yeclano el pasado domingo, al no estar Samu Delgado ni siquiera convocado. Los augurios terminaron por cumplirse y el club certificó que la lesión del atacante era peor de lo dictaminado en su origen. Nuevas pruebas clínicas permitieron comprobar que el extremo derecho puede tener un proceso de recuperación bastante superior, lo que le puede llevar a no actuar incluso hasta marzo. Es por este motivo por el que la dirección general deportiva y el propio jugador arrancaron el diálogo para la liberación de su licencia para lo que resta de campaña. Así puede la entidad firmar un refuerzo que no sea obligatoriamente sub 23.

En este último sentido, una de las opciones manejadas en El Arcángel es la de Sidibé, jugador que milita esta temporada en la Ponferradina -esto es en Segunda A-. Se trata de un extremo derecho, al igual que Samu Delgado, natural de Bamako pero que no sólo cuenta con la nacionalidad maliense sino también española. Tiene 26 años y en lo que va de curso 2020-21 participó en siete encuentros con el conjunto de El Bierzo. El africano estuvo en la agenda del Córdoba ya en el mercado estival, que se prolongó casi hasta principios de otoño por el atraso de fechas provocado por la pandemia de Covid-19. Lo cierto es que el futbolista está en cartera de muchos otros clubes, entre ellos el Racing de Santander. Sin ir más lejos, el diario As ha publicado este viernes que el cuadro cántabro estaba muy cerca de hacerse con sus servicios.