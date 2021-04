El marcador de CORDÓPOLIS: resultados y clasificaciones del 25 de abril

Más satisfacciones que decepciones depara el fin de semana para los representantes de la provincia. Aunque los golpes son fuertes en este caso por su importancia en el apartado clasificatorio. Sobre todo es doloroso el sufrido por el Adesal, que cede su primera derrota de la fase de permanencia en Guerreras Iberdrola (balonmano) y se ve fuera de las cuatro posiciones que otorgan continuidad en la máxima categoría. No lo es menos, si bien por la situación queda minimizado, el enésimo varapalo del Córdoba en Segunda B (fútbol). El conjunto blanquiverde no pierde pero sí acaba con un punto como local que no le permite aproximarse a una zona de acceso a Primera RFEF que todavía tiene al alcance.

Pero lo realmente interesante llega de la mano de otros conjuntos de polideportivo. De entrada, el Dobuss certifica su presencia en la fase definitiva de ascenso tras superar al Reina Isabel en el choque de vuelta de cuartos. El equipo de Miguel Ángel Luque ha de aguardar ahora unas semanas para proseguir con la lucha por el salto a Liga Femenina 2 (baloncesto). Además, el Patrimonio de la Humanidad avanza un poco más si cabe hacia la permanencia en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) después de lograr su tercera victoria como visitante de la temporada. Como el último apunte destacado se encuentra el doble triunfo del Cajasur Priego en la tercera concentración de Superdivisión (tenis de mesa). Los de la Subbética mantienen su pleno y tienen virtualmente certificada su clasificación para el play off por el título. Todos los resultados y enlaces a las clasificaciones, en el gráfico.