El marcador de CORDÓPOLIS: la agenda deportiva del 17 y 18 de abril

Aunque muchísimo menos que el anterior, este fin de semana no deja de ser intenso en el plano deportivo en la provincia. Los clubes cordobeses encaran una nueva fecha de campeonato, cada uno en su respectiva competición, con no pocos alicientes. De entrada, el Dobuss inicia la definitiva carrera por el ascenso a Liga Femenina 2. No en vano, el equipo dirigido por Miguel Ángel Luque arranca el play off con la disputa de la ida de los cuartos de final. Todavía en baloncesto, que es la disciplina pero esta vez en modalidad masculina, el Climanavas Peñarroya echa el cierre a la temporada en la Liga EBA. Lo mismo van a hacer los tres representantes de la capital en N1 Nacional.

Por otro lado, descansan al no haber jornada en sus torneos el Adesal en Guerreras Iberdrola (balonmano), el Deportivo Córdoba en la fase por el play off a Primera (fútbol sala) o el Cajasur Priego y el Vidrioservice en Superdivisión, masculina y femenina respectivamente (tenis de mesa). Dentro de este panorama, atractivo es sin duda el choque del Patrimonio de la Humanidad con el Viña Albali Valdepeñas en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Y realmente importante es el que disputa el Córdoba en El Rosal y ante el Cádiz B de cara a sus aspiraciones de estar la próxima campaña en Primera RFEF (fútbol). Todos los partidos y sus horarios, en el gráfico.