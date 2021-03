El marcador de CORDÓPOLIS: la agenda deportiva del 13 y 14 de marzo

Si la temporada ya lo es de por sí, este fin de semana es el más atípico de todos para los clubes de la provincia. No en vano, hasta nueve conjuntos cordobeses no compiten en esta ocasión. Y no es por culpa de la pandemia de Covid-19 u otras circunstancias ajenas a las distintas competiciones. Básicamente, sucede por ser marzo un mes de transición entre fases de las diferentes disciplinas. A la espera de su segundo tramo de competición se encuentran el Pozoalbense y el Córdoba en Reto Iberdrola (fútbol), el Deportivo en Segunda (fútbol sala), el Cajasur CBM en División de Honor Plata y el Adesal en Guerreras Iberdrola (balonmano). A todos ellos se suman los equipos que descansan o no tienen jornada en sus respectivos campeonatos.

Más allá de este hecho, el fin de semana arranca el sábado de la mano del Patrimonio de la Humanidad, que retoma la Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). En fútbol sala también se produce uno de los encuentros más importantes esta vez. Es el del Bujalance en Segunda B, ya que el cuadro rojillo opta a disputar la fase por el play off a la categoría de plata. Por otro lado, el Mezquita reaparece después de varias semanas para jugar en esta ocasión un duelo aplazado de su fecha original en Primera Andaluza (rugby). Todos los partidos y sus horarios, en el gráfico.