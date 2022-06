El Play Córdoba Game Fest convierte Vista Alegre en el centro del videojuego

Más de 15.000 personas. Los videojuegos siguen ganando cada vez más adeptos, más aficionados y más jugadores, y tras mucha espera, Córdoba al fin da un paso hacia adelante. El Play Córdoba Game Fest es uno de los primeros eventos que se organizan sobre este ámbito en la ciudad y, fruto de ello, el furor que ha creado entre el público ha llevado a que el evento, ya en el primer día, pueda considerarse un auténtico éxito. Más de 250 contenidos distribuidos en 18 zonas que han vertebrado el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre haciendo así las delicias de todos los asistentes.

Las actividades han acaparado todos los ámbitos que se puedan imaginar entre los amantes del videojuego, desde las vetustas máquinas recreativas hasta las más innovadoras gafas de realidad virtual, pasando, como no, por competiciones de varios videojuegos. League of Legends, Valorant o Fortnite son algunos de los juegos más conocidos de los que ha habido campeonatos, aunque también ha habido sitio, incluso, para los juegos de mesa. Además, no podían faltar los amantes de los cosplays, que han animado el evento con caracterizaciones de sus personajes favoritos. Una fiesta en todos los sentidos que ha convertido, por unas horas, a Vista Alegre en el centro neurálgico del videojuego en Córdoba.