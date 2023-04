Pádel solidario 'para que no me olvides'

El Real Aero Club de Córdoba se ha convertido este fin de semana en el gran epicentro del pádel provincial, con la disputa de una nueva edición del torneo organizado a beneficio de la Asociación Alzheimer Córdoba, y que se disputa bajo el título “Para que no me olvides”, en honor a todas aquellas personas que sufren esta enfermedad tan dura. Desde el viernes y hasta el domingo, decenas de jugadores y jugadoras se están dando cita en estas instalaciones, haciendo honor no solo a la faceta deportiva del propio campeonato, sino también a ese lado benéfico. Todos los beneficios del evento irán destinados íntegramente a dicha asociación, y además, se puede ayudar de manera altruista colaborando con la fila 0, cuya cuenta corresponde con Cajasur ES55 0237/0210/3091/7142/4799.